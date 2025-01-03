Каким будет рынок жилья в 2025 году?

В этом году тех, кто хочет приобрести жилье, может порадовать повышение доступности ипотечных кредитов, а продавцов недвижимости может вдохновить растущий интерес покупателей к предложению.

При этом следует помнить, что многие сделанные с начала 2020 года под влиянием пандемии, геополитической нестабильности и других факторов прогнозы в экономике, политике и еще нескольких сферах не сбылись.

В связи с этим уверенно утверждать, что наступивший год станет выдающимся для отрасли недвижимости, не может ни один эксперт.

Анализируя тенденции рынка жилья по итогам года, эксперты Latio пришли к выводу, что в нашей стране растет число домохозяйств, состоящих из одного лица.

В связи с этим на рынке недвижимости все более востребованным становится небольшое жилье - однокомнатные, двухкомнатные квартиры.

Спрос на жилье в регионах растет, но возможности выбора пока весьма ограничены, так как многоквартирные или частные дома советских времен и сельское имущество не в лучшем состоянии, пришли к выводу представители банка Citadele.

"Меняется типичный для регионов покупатель жилья. Еще пару лет назад недвижимость в регионах Латвии приобретали те люди, которые там и работали, а сейчас ее часто выбирают те, кто дистанционно работает в Риге или даже за пределами Латвии", - подчеркивает руководитель отдела отношений с партнерами банка Citadele Артис Зейля.

За пределами Риги и столичных пригородов чаще всего недвижимость приобретают в Елгаве, Елгавском крае, Огре, Огрском крае, Сигулде, Сигулдском крае, Лиепае, Южнокурземском крае, Валмиере, Валмиерском крае, Цесисе и Цесисском крае.

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