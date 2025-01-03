Работа совета airBaltic будет оценена на собрании акционеров

Министр подчеркивает, что airBaltic стратегически важная для страны экспортная компания, которая вносит непосредственный вклад не только в авиационную отрасль, но и во всю экономику Латвии. Чтобы продолжить развитие, руководство компании обязалось привлечь 300 миллионов евро частного капитала для реализации своего бизнес-плана.

"Обещания надо выполнять и, если обстоятельства изменятся, всегда иметь четкий план В. Мы оцениваем работу совета и, в частности, его председателя Клавса Васкса, по результатам, по правильной и своевременной коммуникации и способности управлять компанией даже в сложные времена", - пишет Бришкенс.

Как сообщалось, в четверг, 2 января, airBaltic объявила, что в этом летнем сезоне из-за задержек в техническом обслуживании двигателей авиакомпания приостановит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту на 21 маршруте. В общей сложности будет отменено 4 670 рейсов.

В летний сезон airBaltic отменит 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллинна на летний сезон будут отменены рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос.

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