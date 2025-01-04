Согласно данным, собранным ZVA до 3 января, производители лекарственных средств не изменили заявленную цену на большинство - более 3 тысяч - рецептурных препаратов. Эти препараты составляют 84% всех лекарств. В 4% случаев заявленные цены на лекарства были снижены, и все они относятся к лекарствам, отпускаемым только по рецепту.

Информация ZVA свидетельствует, что изменения цен на лекарства, заявленные производителями в 2024 году, были аналогичны предыдущим годам. Из общего числа 3547 рецептурных препаратов в прошлом году производители повысили цены на 287 препаратов, а на 209 препаратов снизили.

В 2023 году цена производителя была повышена на 399 из 3696 рецептурных лекарств, а снизилась стоимость 245 рецептурных препаратов.

ZVA подчеркивает, что вместе с Министерством здравоохранения, Инспекцией здравоохранения и Национальной службой здравоохранения постоянно контролирует и отслеживает изменения цен на лекарства.

С этого года производителям разрешено повышать цены на лекарства не чаще одного раза в 12 месяцев. Причем цена рецептурных лекарств, распространяемых также в Литве или Эстонии, не должна в Латвии превышать самую низкую задекларированную цену в этих странах (без налога на добавленную стоимость).

Также отныне цены на лекарства у оптовика и в аптеке не будут различаться в зависимости от того, отпускаются они в рамках системы возмещения или вне ее.

Если лекарство исключено из Латвийского регистра лекарственных средств, к оставшимся запасам применяется последняя объявленная цена производителя или цена, предложенная продавцом, в зависимости от того, какая из них ниже.

Производитель препарата должен будет сообщить ZVA о планируемых изменениях в цене не позднее, чем за семь дней до ее применения, предоставив обоснованную информацию о причинах повышения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!