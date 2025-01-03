Коалиция обсудит смену руководства airBaltic

Недовольство политиков руководством airBaltic усилилось после того, как в начале года компания объявила об отмене предстоящим летом 4760 рейсов, а председатель совета airBaltic Клавс Васкс заявил, что текущие обязательства по облигациям и процентные ставки по ним не позволяют обеспечить долгосрочное функционирование национальной авиакомпании, поэтому дополнительные вложения капитала со стороны государства, вероятно, неизбежны.

Председатель правления коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Армандс Краузе заявил, что председатель правления airBaltic Мартин Гаусс потерял доверие СЗК и не может продолжать руководить компанией.

Краузе указал, что руководство компании не справляется со своими обязанностями, и ее совет должен принять решение об освобождении Гаусса от должности.

"У руководителя нашей национальной авиакомпании астрономическая зарплата, и мы считаем, что можно найти кого-то, кто сумеет лучше управлять компанией", - сказал Краузе.

Именно СЗК вынес этот вопрос на рассмотрение коалиции. "Новое Единство" и "Прогрессивные" пока не сформулировали свою позицию по вопросу смены руководства авиакомпании.