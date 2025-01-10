Еще в прошлом году нормативными актами устанавливался единый возрастной ценз - 18 лет - и на употребление алкоголя, и на курение. О том, что его надо повысить, говорили уже давно - пагубные привычки в нашей стране весьма распространены, а Евросоюз держит курс на здоровый образ жизни. Однако поправки к закону "Об обороте алкоголя", которые среди прочего предусматривали установить планку в 20 лет, вызвали весьма бурные дискуссии, и в итоге ценз остался прежним. А вот табачное регулирование ужесточили.