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Восстановлена работа системы покупки электронных билетов Pasažieru vilciens

Обновлено 8 января 2025, 10:33
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Электричка
Электричка Фото: Zane Bitere/LETA

Утром в среду, 8 января, временно наблюдались сбои в работе системы продажи электронных билетов, сообщила AS Pasažieru vilciens в соцсети X.

Позже компания сообщила, что была восстановлена ​​работа сайта vivi.lv и мобильного приложения Vivi, а также продажа железнодорожных билетов в приложении Mobilly, сообщили представители PV.

Сбои в работе системы наблюдались почти два часа.

 

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