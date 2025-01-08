Утром в среду, 8 января, временно наблюдались сбои в работе системы продажи электронных билетов, сообщила AS Pasažieru vilciens в соцсети X.
Восстановлена работа системы покупки электронных билетов Pasažieru vilciens
Позже компания сообщила, что была восстановлена работа сайта vivi.lv и мобильного приложения Vivi, а также продажа железнодорожных билетов в приложении Mobilly, сообщили представители PV.
Сбои в работе системы наблюдались почти два часа.
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