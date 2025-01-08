Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.

Это теоретически означает, что посредством Tet 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - Telia, что должно означать, что доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в Tet. Такое положение дел затормозило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.

Telia предложила изменить эту структуру - LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес Tet, который следует выделить в отдельную компанию (условно Tet Telco), обоим нынешним акционерам Tet Telco были бы выплачены особые дивиденды, и Telia продала бы государству свои 49% долей Tet, а от Tet переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и Telia - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.

Представители правительства официально не прокомментировали это предложение, но отвергли возможность продажи долей государства. Вместо этого рассматривалась возможность выкупа у Telia долей LMT и Tet.

Оборот концерна Tet в прошлом году составил 295,753 млн евро, что на 9,5% меньше предыдущего года, а прибыль уменьшилась на 40,1% до 15,226 млн евро. В то же время оборот самого ООО Tet в 2023 году составил 187,204 млн евро, что на 19,1% меньше 2022 года, а прибыль сократилась на 21,1% до 18,987 млн евро.

Оборот концерна LMT в прошлом году составил 310,269 млн евро, что на 6,7% больше 2022 года, а прибыль выросла на 0,6% до 32,069 млн евро. Оборот материнской компании в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше 2022 года, а прибыль увеличилась на 20,6% до 34,864 млн евро

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