Выкуп акций телекоммуникационных компаний SIA Tet и SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) у шведской компании Telia не будет осуществляться за счет государственного бюджета, заявила премьер-министр Эвика Силиня в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Видео ⟩ Акции Tet и LMT не будут выкуплены за деньги госбюджета, заявила Силиня
В настоящее время государство и Telia находятся в процессе переговоров, идет "торг" по поводу цены и условий сделки.
"В любом случае мы хотим сохранить и получить больше контроля как над Tet, так и над LMT", - отметила Силиня.
Она пояснила, что сейчас компании конкурируют и соперничают между собой, но интерес государства заключается в том, чтобы компании получали большую прибыль не за счет внутренней конкуренции, а за счет предоставления лучших услуг и увеличения своей доли на рынке.
Премьер-министр подчеркнула, что при достижении соглашения по сделке существует несколько вариантов, и это не обязательно денежный расчет. Однако если и придется платить, то это будет сделано не из государственного бюджета.
"Есть различные варианты", - сказала Силиня, отвечая на вопрос о финансовом источнике, но не уточнила, откуда могут быть взяты средства и как будет осуществляться расчет.
Ранее сообщалось, что шведская компания Telia сообщила, что ознакомилась с предложением латвийского государства о приобретении принадлежащих ей акций Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT), а также представила свое видение и контрпредложение с несколькими решениями. Об этом сообщил министр экономики Виктор Валайнис на платформе микроблогов X.
Он добавил, что Министерство экономики в ближайшее время проинформирует правительство о встречном предложении Telia, чтобы принять решение о дальнейших шагах.
Никаких подробностей министр не раскрыл, отметив, что ответ, предоставленный Telia, содержит коммерческую тайну.
Как ранее сообщалось, кабинет министров 18 декабря уполномочил Министерство экономики сделать предложение о выкупе у Telia долей Tet и LMT. Возможная сумма сделки является коммерческой тайной и будет названа только в том случае, если Telia согласится на предложение.
Что касается будущей структуры Tet и LMT, то у правительства есть четкое видение дальнейшего развития, если Telia примет предложение, заявил тогда Валайнис. Говоря о том, есть ли у правительства другие сценарии на случай, если Telia не примет предложение, он отметил, что есть и другие варианты, но в настоящее время они не разглашаются.
На закрытом заседании 19 ноября правительство рассмотрело более 30 различных предложений по дальнейшему развитию LMT и Tet, но не приняло окончательного решения, поручив Минэкономики уточнить планы.
Неофициально было известно, что в ходе переговоров между государством и Telia обсуждалось несколько возможных вариантов - начиная с объединения Tet и LMT и заканчивая сохранением нынешней ситуации. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа долей компаний у Telia и отделения ряда активов.
В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и Telia - до сих пор не удалось договориться.
Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.
Это теоретически означает, что посредством Tet 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - Telia, что должно означать, что доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в Tet. Такое положение дел затормозило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.
Telia предложила изменить эту структуру - LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес Tet, который следует выделить в отдельную компанию (условно Tet Telco), обоим нынешним акционерам Tet Telco были бы выплачены особые дивиденды, и Telia продала бы государству свои 49% долей Tet, а от Tet переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и Telia - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.
Представители правительства официально не прокомментировали это предложение, но отвергли возможность продажи долей государства. Вместо этого рассматривалась возможность выкупа у Telia долей LMT и Tet.
Оборот концерна Tet в прошлом году составил 295,753 млн евро, что на 9,5% меньше предыдущего года, а прибыль уменьшилась на 40,1% до 15,226 млн евро. В то же время оборот самого ООО Tet в 2023 году составил 187,204 млн евро, что на 19,1% меньше 2022 года, а прибыль сократилась на 21,1% до 18,987 млн евро.
Оборот концерна LMT в прошлом году составил 310,269 млн евро, что на 6,7% больше 2022 года, а прибыль выросла на 0,6% до 32,069 млн евро. Оборот материнской компании в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше 2022 года, а прибыль увеличилась на 20,6% до 34,864 млн евро
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