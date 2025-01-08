Но в прошлом году стационарам неоднократно выделялись дополнительные средства, на которые в этом году вряд ли можно рассчитывать.

Запланированное в начале 2024 года на стационарные услуги здравоохранения финансирование составляло 646,7 млн евро (418 млн - на неотложную помощь, 228,6 млн - на плановую).

Указанные суммы, правда, в течение года менялись неоднократно, и отрасли выделись дополнительные деньги.

Прогноз в завершение года - оказанные услуги превысили запланированные расходы на 5,4 млн евро.

Это 1% от общего бюджета стационаров, отметила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению руководитель отдела стационарных услуг Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Лаура Кронберга, добавив, что восемь из прошлогодних выделений (в сумме почти 20 млн евро) были разовыми и в этом году рассчитывать на них нельзя.

В 2024 году 444,5 млн евро предусмотрено на неотложную помощь, 229,6 млн - на плановую, и это на неполных 30 млн евро больше, чем изначально было установлено в прошлом году.

Финансирование стационарных учреждений сейчас спланировано на первый квартал года.

Бюджет 2026 года тоже, скорее всего, будет в пределах текущего года, но Министерство здравоохранения наверняка подаст дополнительные запросы.

Зная сложную ситуацию, НСЗ предложила изменить правила Кабинета министров, например, установить, что запланированное количество пациентов в лечебном учреждении не может превышать число предыдущего года более чем на 10%, а также пересмотреть модель оплаты для эндопротезирования крупных суставов.

Эти предложения не были приняты. Теперь, чтобы пересмотреть принципы планирования стационарных услуг здравоохранения, в этом месяце будет организована рабочая группа, которая до 1 апреля должна представить переработанные принципы.

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