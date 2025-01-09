Импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 28,2%

Экспорт товаров из Латвии в Россию и Беларусь также уменьшился, достигнув 1,1 млрд евро, что на 9,2% или 111,7 млн евро меньше, чем за тот же период в 2023 году.

Импорт из России за 11 месяцев 2024 года составил 369,1 млн евро - снижение на 32,8% (180,6 млн евро).

Импорт из Беларуси достиг 141,3 млн евро, сократившись на 12,6% (20,4 млн евро).

Что касается экспорта, Латвия поставила:

В Россию - товаров на сумму 961,5 млн евро (минус 8,5%, или 89,9 млн евро).

В Беларусь - товаров на 136,5 млн евро (минус 13,8%, или 21,9 млн евро).

Доля импорта из России и Беларуси в общем объеме импорта Латвии сократилась с 3,3% до 2,6%, а доля экспорта - с 6,9% до 6,4%.

За 11 месяцев 2024 года общий объем экспорта Латвии составил 17,2 млрд евро (снижение на 2,1%), а импорт - 20 млрд евро (снижение на 7,1%).

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