К концу декабря 2024 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 46 553 безработных, что на 1371 больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 45 182 безработных, однако на 3791 меньше, чем в конце 2023 года, когда в агентстве было зарегистрировано 50 344 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце 2024 года по-прежнему был в Рижском регионе - 3,9% от числа экономически активного населения, что столько же, сколько месяцем ранее.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе - 10,3%, продемонстрировав за месяц рост на 0,1 процентного пункта.

В декабре стремительнее, чем в других регионах, уровень безработицы рос в Курземе: он поднялся на 0,4 процентных пункта, достигнув к концу месяца 5,4% от численности экономически активного населения.

Уровень безработицы в Видземе в конце декабря также составил 5,4% от числа экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, а в Земгале он составил 5,2%, что по сравнению с концом ноября больше на 0,2 процентных пункта.

При этом по сравнению с концом 2023 года уровень зарегистрированной безработицы во всех регионах Латвии снизился.

В частности, в Земгале уровень зарегистрированной безработицы за год сократился на 0,3 процентного пункта, в Рижском регионе - на 0,4 процентного пункта, в Видземе - на 0,5 процентного пункта, в Латгале - на 0,7 процентного пункта, а в Курземе - на 0,8 процентного пункта.

В конце 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% от численности экономически активного населения, в конце 2022 года - 6,1%, в конце 2021 года - 6,7%, в конце 2020 года - 7,7%, в конце 2019 года - 6,2%, в конце 2018 года - 6,4%, а в конце 2017 года - 6,8% от численности экономически активного населения.

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