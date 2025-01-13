Застрявшие в Испании дети: страховщик выплатил все связанные с Fisom компенсации

Таким образом, PTAC завершил дело Fisom о возврате денег потребителям, и государство вернуло часть средств, потраченных на репатриацию путешественников.

Как уже сообщалось, 13 декабря прошлого года РТАС направил в страховую компанию Balta (группа PZU) информацию о суммах выплат, и страховщик возместил все выплаты в течение недели.

Fisom приобрела гарантийный полис Balta с лимитом в 80 000 евро и 41 260 из них выплатила путешественникам.

Напомним, в августе прошлого года в Испании и Франции застряли несколько десятков детей, которые при помощи Fisom отправились в лагерь для серфинга в Португалии. Всего было репатриировано 147 человек из Испании и Франции, 115 из которых были несовершеннолетними.

Из-за неспособности Fisom выполнять свои обязательства и проблем с ликвидностью PTAC отозвал у Fisom лицензию туроператора.

Государственная полиция начала по поводу Fisom ведомственную проверку, чтобы выяснить, не было ли совершено преступное деяние.

Правительство 5 ноября прошлого года поддержало выделение PTAC 81 248 евро на репатриацию путешественников Fisom. Финансирование было выделено из средств на непредвиденные случаи.

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