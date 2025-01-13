Пн, 13.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Застрявшие в Испании дети: страховщик выплатил все связанные с Fisom компенсации

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Застрявшие в Испании дети на обочине дороги
Застрявшие в Испании дети на обочине дороги Фото: Ekrānuzņēmums no video

В государственный бюджет поступило 38 740 евро на покрытие расходов по репатриации туристов туроператора Fisom, сообщили в середине января представители Центра защиты прав потребителей (PTAC).

Таким образом, PTAC завершил дело Fisom о возврате денег потребителям, и государство вернуло часть средств, потраченных на репатриацию путешественников.

Как уже сообщалось, 13 декабря прошлого года РТАС направил в страховую компанию Balta (группа PZU) информацию о суммах выплат, и страховщик возместил все выплаты в течение недели.

Fisom приобрела гарантийный полис Balta с лимитом в 80 000 евро и 41 260 из них выплатила путешественникам.

Напомним, в августе прошлого года в Испании и Франции застряли несколько десятков детей, которые при помощи Fisom отправились в лагерь для серфинга в Португалии. Всего было репатриировано 147 человек из Испании и Франции, 115 из которых были несовершеннолетними.

Из-за неспособности Fisom выполнять свои обязательства и проблем с ликвидностью PTAC отозвал у Fisom лицензию туроператора.

Государственная полиция начала по поводу Fisom ведомственную проверку, чтобы выяснить, не было ли совершено преступное деяние.

Правительство 5 ноября прошлого года поддержало выделение PTAC 81 248 евро на репатриацию путешественников Fisom. Финансирование было выделено из средств на непредвиденные случаи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх