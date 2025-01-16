Сколько заработал латвийский мультфильм "Поток"?

Главные герои Straume - Капибара, Лемур, Собака и Кот. В отличие от продукции Disney, они не разговаривают и ведут себя исключительно по-звериному

Мультфильм "Поток" (Straume) совместного производства Латвии, Франции и Бельгии стал международной сенсацией - малобюджетная и независимая, эта медитативная история про конец света пережила премьеру в Каннах, стала триумфатором "Золотого глобуса" и всерьез рассматривается как лауреат грядущего "Оскара". Но кино (и мультипликация в том числе) - дело очень дорогостоящее, и TVNET+ решил поинтересоваться у создателей картины, в какую сумму обошлось ее производство и смогла ли она принести прибыль.