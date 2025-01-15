Главное за 15 января Дроны в аэропорту, наказание за шпионаж и новый успех "Потока"

В доме дымит дымоход, снег с тропинок убран. В самодельной кормушке для птиц лежит сало. Еще три года назад из этого дома выбежали бы дети и начали играть в снежки. Теперь дом недалеко от Резекне пуст, так как в нем больше не живет ни один из 12 детей - в семье констатировали насилие. И другие регионы в Латгале борются с проблемой - многодетные родители живут на детские пособия, так как работы вблизи нет. Однако воспитывать детей у них особо не получается. Как государству сделать таких родителей крепче?

Российский актер Юра Борисов стал крайне популярен в англоязычных соцсетях: как благодаря своей работе в фильме "Анора", так и благодаря непосредственным и искренним реакциям на главных киноцеремониях, которые разлетаются в TikTok. Но при этом Борисов находится в базе "Миротворца" и снимался в пропагандистском российском кино. Давайте разбираться.

В Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2025. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы продемонстрировали свои ноу-хау и технологии будущего. Порадовали и компании из Эстонии, о достижениях которых на минувшей неделе написали многие мировые СМИ. TVNET+ рассказывает о самых удивительных новинках мероприятия, многие из которых в будущем могут появиться у нас дома и не только.

Как новая администрация США повлияет на экономический рост и инфляцию? Ответ пока не ясен, потому что некоторые из мер, предлагаемых избранным президентом Дональдом Трампом, будут постепенно повышать темпы роста и снижать инфляцию, а некоторые - вызовут прямо противоположный эффект.

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