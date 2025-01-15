Мультфильм "Поток" получил еще две номинации на престижную премию BAFTA, а в Рижском аэропорту кто-то запустил дроны. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 15 января ⟩ Дроны в аэропорту, наказание за шпионаж и новый успех "Потока"
Новости Латвии:
В понедельник, 13 января, неизвестные лица на несколько часов парализовали работу Рижского аэропорта. На территории аэропорта летали небольшие дроны. Их заметили не специально размещенные устройства, а сотрудники аэропорта, сообщает передача TV3 Ziņas.
В понедельник, 13 января, в районе территории Рижского аэропорта летало несколько небольших дронов. Директор Агентства гражданской авиации (CAA) Марис Городцов в программе TV3 "900 секунд" заявил, что рассматривалась возможность сбить незаконно управляемые беспилотные летательные аппараты.
Около 60 пенсионеров в январе получили неправильно перерассчитанную пенсию, так как Служба госдоходов (VID) не направила в Государственную службу социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает Latvijas Avīze.
Латвия активно готовится к предстоящему отключению от энергосистемы БРЭЛЛ, которую контролирует Россия, и переходу на синхронизацию с европейской энергосистемой. Этот процесс во многом был профинансирован за счет средств европейских фондов, что позволяет избежать резкого роста тарифов. Об этом сообщили президент Международного энергетического совета Латвии Ольга Богданова и представитель Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Ивар Зариньш в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает LSM+.
Рижский районный суд на этой неделе приговорил за шпионаж в пользу России к восьми годам лишения свободы 72-летнего гражданина России, бывшего советского офицера, сообщает прокуратура.
В среду, 15 января, были объявлены номинации на ежегодную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Анимационный фильм "Поток" (Straume) режиссера Гинта Зилбалодиса претендует на награду в двух номинациях: "Лучший детский и семейный фильм" и "Лучший анимационный фильм".
Во второй половине этой недели в Латвии не ожидается ни морозов, ни снега, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Утром в среду, 15 января, в деревне Паэвере на Сааремаа в кювет съехал школьный автобус, в котором находились 16 пассажиров. К счастью, никто не пострадал, пишет Rus.Postimees.
Огромный арктический нефтяной бизнес России сталкивается с серьезными перебоями из-за санкций США в отношении танкеров, в результате чего остановилась поставка нефти, ранее закупаемой азиатскими клиентами, на склады, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Латвийская теннисистка Алена Остапенко сильна, но ее игре не хватает последовательности - слишком много ошибок, считает победитель семи турниров Большого шлема Матс Виландер, который сейчас комментирует теннисные трансляции на телеканале Eurosport.
Интересное чтиво:
В Вентспилсе скорбят по погибшим в автоаварии на Вентспилсском шоссе дирижеру Анитре Ниедре и 14-летней Кэтрин Раене Кушнере - "девочке с ангельским голосом". В то же время вентспилчане ждут ответов на многие "почему".
В доме дымит дымоход, снег с тропинок убран. В самодельной кормушке для птиц лежит сало. Еще три года назад из этого дома выбежали бы дети и начали играть в снежки. Теперь дом недалеко от Резекне пуст, так как в нем больше не живет ни один из 12 детей - в семье констатировали насилие. И другие регионы в Латгале борются с проблемой - многодетные родители живут на детские пособия, так как работы вблизи нет. Однако воспитывать детей у них особо не получается. Как государству сделать таких родителей крепче?
Российский актер Юра Борисов стал крайне популярен в англоязычных соцсетях: как благодаря своей работе в фильме "Анора", так и благодаря непосредственным и искренним реакциям на главных киноцеремониях, которые разлетаются в TikTok. Но при этом Борисов находится в базе "Миротворца" и снимался в пропагандистском российском кино. Давайте разбираться.
В Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2025. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы продемонстрировали свои ноу-хау и технологии будущего. Порадовали и компании из Эстонии, о достижениях которых на минувшей неделе написали многие мировые СМИ. TVNET+ рассказывает о самых удивительных новинках мероприятия, многие из которых в будущем могут появиться у нас дома и не только.
Как новая администрация США повлияет на экономический рост и инфляцию? Ответ пока не ясен, потому что некоторые из мер, предлагаемых избранным президентом Дональдом Трампом, будут постепенно повышать темпы роста и снижать инфляцию, а некоторые - вызовут прямо противоположный эффект.
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