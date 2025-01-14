Относительно оптимистичные макроэкономические прогнозы на этот год, взятые за основу при составлении прогноза налоговых поступлений и расходов госбюджета, придется снизить, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите.
Эксперт: Макроэкономические прогнозы Латвии на этот год придется снизить
Он отметил, что на латвийскую экономику очень сильно влияет то, что происходит за пределами страны, а сейчас экономика во многих странах стагнирует, потребление сокращается.
Поэтому, по словам Бите, работающие на зарубежных рынках компании готовятся к достаточно непростым временам.
Он сообщил, что предпринимательские организации настаивают на сокращении публичных расходов государства, в частности, еще осенью прошлого года правительство призывали сократить публичные расходы на 5%. "Это было осенью прошлого года. Если мы затянем этот процесс еще больше, потребуется сокращение на 10% и более", - добавил Бите.
Он отметил, что предприниматели не в состоянии обеспечить госбюджету столько денег, сколько хочется тратить.
"Мы как предприниматели, которые генерируют деньги, не можем заработать столько, сколько публичный сектор хочет потратить. Настал последний момент для сокращения государственных расходов", - подчеркнул Бите.
К разработке эффективного госбюджета и сокращению госрасходов как минимум на 5% LDDK призывала на состоявшемся 30 сентября прошлого года заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.
Как указала LDDK, к марту 2025 года госуправление должно иметь четкий план сокращения расходов как минимум на 5% от общего госбюджета и немедленно приступить к его активной реализации.
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