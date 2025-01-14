Новая модель наценки на лекарства: цены снизились на 3130 лекарств, но выросли на 618

Руководитель SIA Latvija aptieka и бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич добавил, что реформа не затронула снижение PVN, так как цены на лекарства рассчитывались без учета налога.

Минздрав сообщил, что в будущем планирует работать над снижением PVN на лекарства. Белевич отметил: "Мы не можем выровнять цены на лекарства, потому что ZVA, утвердив новые тарифы, перепутало знаки, и вместо снижения тарифы выросли, причем в десять раз".

Дополнительная плата также взимается за разрешение на распространение лекарств, что иногда вынуждает аптеки платить в семь раз больше, несмотря на то, что теоретически более дорогие лекарства для пациентов обходятся дешевле, добавила Чулкстена.

По информации Государственного агентства лекарств (ZVA), из 80 оптовиков лекарств только один сообщил о взимании дополнительной платы за обеспечение доставки.

Агнесе Ритене отметила, что Министерство здравоохранения предлагает выписывать больше рецептурных лекарств, хотя расчеты проводились на основе данных о количестве выписанных лекарств в прошлом году. Поэтому аптеки, следуя новой системе реформы лекарств, не знают, на какое количество рецептурных лекарств рассчитывать при закупке.

Представители Министерства обратили внимание на то, что на сайте ZVA доступна информация о максимальной допустимой цене лекарства в аптеках, однако для некоторых препаратов она может быть "немного выше".