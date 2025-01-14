В связи с реформой наценок на лекарства, внедренной Министерством здравоохранения, цены снизились на 3130 рецептурных препаратов, однако для 618 препаратов наблюдается увеличение стоимости. Об этом сообщили представители Государственного агентства лекарств (ZVA) и директор Департамента фармации Минздрава Инесе Каупере на заседании подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению.
Новая модель наценки на лекарства: цены снизились на 3130 лекарств, но выросли на 618
Парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский считает, что делать выводы о результатах реформы пока преждевременно.
Хотя уже заметны некоторые первые итоги, реальную оценку воздействия можно будет дать через три-четыре месяца после вступления изменений в силу в начале этого года.
Уршульский отметил, что для некоторых пациентов ежемесячные расходы на лекарства снизились.
Однако он повторил, что общие результаты реформы будут видны позже. По его словам, одной из причин отсутствия снижения цен на некоторые лекарства является продажа препаратов, закупленных еще в конце прошлого года.
Согласно собранной Минздравом информации, цены на самые дешевые лекарства все же увеличились. Например, если ранее цена препарата в аптеке с PVN составляла 3,65 евро, то после реформы она выросла до 4,89 евро, включая PVN и 75-центовую плату за обработку рецепта. Другой препарат, стоимость которого ранее составляла 1,85 евро, сейчас стоит 2,99 евро.
Представители Министерства здравоохранения признали, что преимущества реформы наценок на лекарства в основном ощущают те жители, которые принимают несколько препаратов или пользуются так называемым "корзинным пакетом". По словам Инесе Каупере, 11% населения регулярно используют лекарства стоимостью до пяти евро.
Как отметила депутат Сейма Зане Скуиня-Рубене ("Новое Единство"), "в центре реформы вопрос не о стоимости ибупрофена или сиропа от кашля, а о снижении затрат на длительное лечение".
Заместитель директора Государственного агентства лекарств (ZVA) по фармацевтическим вопросам Сергей Акулич назвал текущую ситуацию с реформой "динамичной". По его мнению, доступность лекарств существенно не отличается от прошлого года и не связана исключительно с реформой.
"Недоступность отдельных препаратов, скорее всего, вызвана проблемами производства или резким ростом спроса, а не реформой", - пояснил он.
Депутат Сейма и семейный врач Лига Козловска (СЗК) сообщила, что в результате реформы появились первые сигналы о продаже аптек в сельской местности, так как они не могут покрывать свои расходы.
Председатель Ассоциации аптек Агнесе Ритене подчеркнула, что случаев закрытия аптек пока не зафиксировано, однако Министерство здравоохранения должно представить план мониторинга аптечной сети.
Парламентский секретарь Минздрава заверил, что министерство внимательно следит за районами с ограниченной доступностью аптек, но более точные выводы можно будет сделать через четыре месяца.
Ритене возразила, что ждать четыре месяца слишком долго, и ситуацию нужно оценивать уже в течение месяца. Она указала, что в новом порядке доставки лекарств затраты перекладываются на аптеки.
Например, за доставку препаратов из Риги в Даугавпилс поставщик взял 10 евро, и эти расходы не включены в новый ценовой механизм. Также плата за фармацевтические услуги не облагается PVN, что создает дополнительные издержки для аптек, не учтенные в новом порядке наценок.
Руководитель SIA Latvija aptieka и бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич добавил, что реформа не затронула снижение PVN, так как цены на лекарства рассчитывались без учета налога.
Минздрав сообщил, что в будущем планирует работать над снижением PVN на лекарства. Белевич отметил: "Мы не можем выровнять цены на лекарства, потому что ZVA, утвердив новые тарифы, перепутало знаки, и вместо снижения тарифы выросли, причем в десять раз".
Дополнительная плата также взимается за разрешение на распространение лекарств, что иногда вынуждает аптеки платить в семь раз больше, несмотря на то, что теоретически более дорогие лекарства для пациентов обходятся дешевле, добавила Чулкстена.
По информации Государственного агентства лекарств (ZVA), из 80 оптовиков лекарств только один сообщил о взимании дополнительной платы за обеспечение доставки.
Агнесе Ритене отметила, что Министерство здравоохранения предлагает выписывать больше рецептурных лекарств, хотя расчеты проводились на основе данных о количестве выписанных лекарств в прошлом году. Поэтому аптеки, следуя новой системе реформы лекарств, не знают, на какое количество рецептурных лекарств рассчитывать при закупке.
Представители Министерства обратили внимание на то, что на сайте ZVA доступна информация о максимальной допустимой цене лекарства в аптеках, однако для некоторых препаратов она может быть "немного выше".
Член правления Латвийской национальной ассоциации лекарственного обеспечения (LNZAA) и организации оптовиков лекарств Янис Либкенс сообщил, что цены на лекарства, опубликованные на сайте ZVA, не совпадают с ценами, указанными производителями в сопроводительных документах.
По его словам, невозможно понять, на основе какой цены должны формироваться новые наценки, поскольку производители забыли повторно декларировать цены на лекарства. Либкенс предложил Минздраву сделать это обязательным для производителей, иначе невозможно даже сравнить цены, которые производители вправе держать в тайне.
Дополнительно проблемы возникают из-за того, что аптекам запрещено отпускать лекарства по рецептам, выписанным врачами, не заключившими договор с Национальной службой здравоохранения (NVD), а в настоящее время значительная часть врачей еще не подписала новые договоры с NVD.
Исполнительный директор Ассоциации фармацевтического обслуживания Латвии Кристине Ючковича считает, что серьезные проблемы были выявлены также в работе информационных систем. Это мнение разделила Лига Козловска.
В настоящее время наблюдается, что бумажный рецепт невозможно ввести в аптечную систему. Поскольку семейным врачам сложно выписывать электронные рецепты из-за перебоев и технических проблем в системе E-veselība, до сих пор часто выписываются бумажные рецепты, которые аптеки не могут ввести в свои системы.
По мнению председателя правления Латвийской ассоциации фармацевтов Сигиты Чулкстене, в настоящее время многие недостатки реформы преподносятся как желание аптек и фармацевтов "положить деньги в свои карманы".
Реальная ситуация показывает, что фармацевты не могут правильно выписать рецепт по новым правилам, так как они не исполнимы. Изменения в правилах выдачи лекарств не были согласованы с фармацевтами. Кроме того, отсутствуют представления о том, как "аннулировать" серию рецептов на лекарства.
Нередко фармацевтам приходится решать ситуации, когда нет информации о том, можно ли выдать отдельные лекарства, поскольку из-за проблем с системой E-veselība и бумажного формата рецептов нет возможности узнать о доступности этих препаратов.
Неясно, кто будет компенсировать оплату за доставку лекарств в больницы, так как в настоящее время многие участники в системе электронных закупок (EIS) сняли свои предложения, в то время как другие указали цены, не соответствующие новым правилам.
Также в закрытых аптеках возникают трудности с проведением ценовых опросов и закупок, так как нет ясности по формулировкам в новой системе, например, касаются ли конкретные требования уже новых закупок лекарств или все еще действующих. В то же время из EIS удаляются позиции нескольких лекарств, так как оптовики боятся возможных нарушений из-за неправильных цен. Это приводит к увеличению числа незарегистрированных препаратов, и возникают проблемы с покупкой необходимых медикаментов.
От Национальной службы здравоохранения (NVD) были получены рекомендации пока не проводить поставки лекарств, сказал Либкенс. Хотя на данный момент у больниц еще есть запасы лекарств, непонятно, как ситуация будет развиваться в долгосрочной перспективе.
Латвийская ассоциация сельских семейных врачей (LLĢĀA) обратила внимание, что в течение длительного времени недоступны критически необходимые лекарства, такие как ингаляторы, что может привести к увеличению числа госпитализаций. Хотя LLĢĀA понимает реформу Минздрава, все же остаются серьезные проблемы с доступностью лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.
"Потенциально будут основания для обсуждения того, что следует скорректировать в реформе, но на данный момент в общей ситуации много неизвестных", - признал Уршульский, заверив, что Министерство здравоохранения продолжит контролировать и мониторить процесс внедрения реформы.
Также планируется оценить влияние повышения цен на такие товары, как пищевые добавки и кремы для тела, так как в результате новой реформы цены на эти товары могут вырасти.
Уршульский подтвердил, что "потенциально в течение ближайших трех-шести месяцев можно будет открыть дискуссию и по другим регулированиям для этой товарной группы".
ZVA продолжит следить за возможными изменениями в доступности лекарств. Если какой-либо производитель примет решение изменить распределение своих препаратов, то еще будут доступны лекарства, закупленные в предыдущем периоде, отметил Акулич.
По оценкам Министерства здравоохранения, в феврале и марте цены на часть лекарств все еще будут снижаться.
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