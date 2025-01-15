Министр: доставщиков еды будут проверять, латышский язык знать обязательно

"Лично я считаю, что тем, кто работает в обслуживающей сфере - и в самой кебабной, и тем, кто доставляет блюда на дом - нужно владеть латышским. Госязык в Латвии - латышский. Получается, мы монахинь, латышского не знающих, хотим выслать из Латвии - а допускаем, что Рига полна людей, которые работают, обслуживают наших людей, но не умеют говорить на латышском", - сказал Краузе.

По его словам, СЗК поднимет этот вопрос на заседании коалиционного совета. Министр уверен, что необходимо "положить конец двойным стандартам в вопросе о госязыке". Для этого нужно сотрудничество между Министерством юстиции, Центром госязыка и МВД.

Краузе считает, что есть у доставщиков есть и другие проблемы, кроме незнания латышского, например, уклонение от налогов и возможное мошенничество.

Курьерам, доставляющим продовольственные заказы, нужно обязательно регистрироваться в PVD. Это первый шаг, необходимый для обеспечения прозрачности и подотчетности в этой сфере услуг. База данных позволит выяснить, сколько курьеров трудится в Латвии, собрать сведения о них и получить возможность оперативно связаться с каждым.

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