Публикация об эстонке, проживающей за границей, которой на родине в 23 раза подняли плату за банковские услуги, вызвала большой интерес читателей. TVNET+ выяснил, не ждут ли подобные сюрпризы латвийцев, работающих за рубежом, но имеющих счета в латвийских банках?
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Работа за границей, счет в Латвии: придется ли платить за него больше?
Уроженка Эстонии, живущая и работающая в Великобритании, долгие годы была клиентом банка SEB и не планировала закрывать счет, поскольку время от времени оплачивала счета в Эстонии, например, услуги мобильного оператора, пишет Postimees. За обслуживание счета женщина платила 30 центов в месяц.
Состояние счета она регулярно не отслеживала и поэтому пришла в изумление, когда в рождественские праздники, приехав на родину, обнаружила, что ее счет ушел в минус. Оказывается, банк повысил плату за обслуживание и за 10 месяцев снял с ее счета 70 евро.
TVNET+ обратился к латвийским банкам и выяснил, какую плату за обслуживание счетов они взимают с латвийцев, живущих и работающих за границей?