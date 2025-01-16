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В Министерстве благосостояния уточнили, кто виноват в неправильном перерасчете пенсий

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Пенсионер с деньгами
Пенсионер с деньгами Фото: Shutterstock

Самая большая проблема, касающаяся неправильного перерасчета пенсий, связана с качеством данных, а не с работой Государственного агентства социального страхования (VSAA), считает Министерство благосостояния.

Как агентству LETA заявила советник министра благосостояния Улдиса Аугулиса Даце Гулбе, для того, чтобы VSAA могло применить полный или частичный необлагаемый минимум, необходима информация о налоговой книжке, подтверждающая, что лицо является активным получателем вознаграждения или компенсации. "Таким образом, VSAA выполняет свою работу в зависимости от качества данных, предоставляемых Службой госдоходов (VID)", - отметила Гулбе.

По ее словам, от VID была получена информация только о части пенсионеров, а не обо всех.

По словам представителя министра, изменения в подсчете необлагаемого минимума были немаленькими. "При столь значительных изменениях нужно считаться с тем, что ошибки будут, важно, чтобы их своевременно констатировали и предотвращали, как это произошло в данном случае", - оценила ситуацию советник министра.

Сам Аугулис в соцсетях отметил, что в начале года были обнаружены проблемы в подсчете пенсий неработающих пенсионеров, поэтому он дал задание чиновникам оперативно решить этот вопрос. В настоящее время VID "активно предоставляет" данные в VSAA, чтобы пенсионеры получили перерасчет уже в этом месяце, написал министр.

Как уже сообщалось, количество пенсионеров, чьи пенсии в январе были неправильно пересчитаны из-за того, что Служба государственных доходов (VID) не передала Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, достигло 907.

Изначально в VSAA указали, что проблема коснулась нескольких сотен пенсионеров и число продолжает расти. Что касается первоначально выявленных 60 человек, то их ситуация была решена в сотрудничестве с VID и в январе им будет выплачена разница отдельным платежом или вместе с февральской пенсией.

VSAA подчеркивает, что анализируется каждый индивидуальный случай, чтобы как можно оперативнее уточнить местонахождение налоговой книжки и урегулировать ситуацию.

В свою очередь VID сообщает, что пенсионерам в данной ситуации ничего делать не нужно.

VID заявляет, что активно работает в сотрудничестве с VSAA, чтобы обеспечить передачу всех налоговых книжек неработающих пенсионеров в агентство, что позволит как можно быстрее пересчитать пенсии.

Для того чтобы к пенсии неработающего пенсионера автоматически применялся полный удвоенный необлагаемый минимум в размере 1000 евро, в системе электронного декларирования (EDS) налоговая книжка должна быть зарегистрирована с указанием VSAA в качестве основного места получения дохода, что в большинстве случаев устанавливается автоматически, объясняет VID.

Однако если налоговая книжка в системе EDS не зарегистрирована в VSAA, необлагаемый минимум в размере 1000 евро к пенсии автоматически не применяется, что может повлиять на выплачиваемую сумму пенсии, отмечает ведомство.

При начале выплат пенсий за январь и получении вопросов от пенсионеров было установлено, что в распоряжении VSAA отсутствуют налоговые книжки всех неработающих пенсионеров. Это повлияло на сумму выплачиваемых пенсий лицам, чья пенсия превышает 500 евро.

Для этих пенсионеров в январе был применен прежний необлагаемый минимум в размере 500 евро вместо 1000 евро, как предусмотрено изменениями в законодательстве. Это означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, был удержан подоходный налог в размере 25,5%.

Обе организации также приносят свои извинения пенсионерам за неприятный опыт.

Ранее Latvijas Avīze сообщала, что примерно 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как VID не передала в VSAA их налоговые книжки. Часть неработающих пенсионеров в январе получили не увеличенную, а такую же или меньшую пенсию, чем в 2024 году.

При внедрении изменений в соглашении между обеими организациями предусматривалось, что VID должна отметить, что налоговые книжки неработающих пенсионеров переданы в VSAA.

VID поясняет, что налоговые книжки 60 пенсионеров не были в распоряжении VSAA по разным причинам. Например, если люди за эти годы сами изъяли их из VSAA и не указали в системе EDS агентство как основное место получения дохода. Это могло произойти по разным причинам - например, если, уже находясь на пенсии, человек временно устроился на работу или по другим причинам, поясняет ведомство.

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