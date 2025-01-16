Самая большая проблема, касающаяся неправильного перерасчета пенсий, связана с качеством данных, а не с работой Государственного агентства социального страхования (VSAA), считает Министерство благосостояния.
В Министерстве благосостояния уточнили, кто виноват в неправильном перерасчете пенсий
Как агентству LETA заявила советник министра благосостояния Улдиса Аугулиса Даце Гулбе, для того, чтобы VSAA могло применить полный или частичный необлагаемый минимум, необходима информация о налоговой книжке, подтверждающая, что лицо является активным получателем вознаграждения или компенсации. "Таким образом, VSAA выполняет свою работу в зависимости от качества данных, предоставляемых Службой госдоходов (VID)", - отметила Гулбе.
По ее словам, от VID была получена информация только о части пенсионеров, а не обо всех.
По словам представителя министра, изменения в подсчете необлагаемого минимума были немаленькими. "При столь значительных изменениях нужно считаться с тем, что ошибки будут, важно, чтобы их своевременно констатировали и предотвращали, как это произошло в данном случае", - оценила ситуацию советник министра.
Сам Аугулис в соцсетях отметил, что в начале года были обнаружены проблемы в подсчете пенсий неработающих пенсионеров, поэтому он дал задание чиновникам оперативно решить этот вопрос. В настоящее время VID "активно предоставляет" данные в VSAA, чтобы пенсионеры получили перерасчет уже в этом месяце, написал министр.
Как уже сообщалось, количество пенсионеров, чьи пенсии в январе были неправильно пересчитаны из-за того, что Служба государственных доходов (VID) не передала Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, достигло 907.
Изначально в VSAA указали, что проблема коснулась нескольких сотен пенсионеров и число продолжает расти. Что касается первоначально выявленных 60 человек, то их ситуация была решена в сотрудничестве с VID и в январе им будет выплачена разница отдельным платежом или вместе с февральской пенсией.
VSAA подчеркивает, что анализируется каждый индивидуальный случай, чтобы как можно оперативнее уточнить местонахождение налоговой книжки и урегулировать ситуацию.
В свою очередь VID сообщает, что пенсионерам в данной ситуации ничего делать не нужно.
VID заявляет, что активно работает в сотрудничестве с VSAA, чтобы обеспечить передачу всех налоговых книжек неработающих пенсионеров в агентство, что позволит как можно быстрее пересчитать пенсии.
Для того чтобы к пенсии неработающего пенсионера автоматически применялся полный удвоенный необлагаемый минимум в размере 1000 евро, в системе электронного декларирования (EDS) налоговая книжка должна быть зарегистрирована с указанием VSAA в качестве основного места получения дохода, что в большинстве случаев устанавливается автоматически, объясняет VID.
Однако если налоговая книжка в системе EDS не зарегистрирована в VSAA, необлагаемый минимум в размере 1000 евро к пенсии автоматически не применяется, что может повлиять на выплачиваемую сумму пенсии, отмечает ведомство.
При начале выплат пенсий за январь и получении вопросов от пенсионеров было установлено, что в распоряжении VSAA отсутствуют налоговые книжки всех неработающих пенсионеров. Это повлияло на сумму выплачиваемых пенсий лицам, чья пенсия превышает 500 евро.
Для этих пенсионеров в январе был применен прежний необлагаемый минимум в размере 500 евро вместо 1000 евро, как предусмотрено изменениями в законодательстве. Это означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, был удержан подоходный налог в размере 25,5%.
Обе организации также приносят свои извинения пенсионерам за неприятный опыт.
Ранее Latvijas Avīze сообщала, что примерно 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как VID не передала в VSAA их налоговые книжки. Часть неработающих пенсионеров в январе получили не увеличенную, а такую же или меньшую пенсию, чем в 2024 году.
При внедрении изменений в соглашении между обеими организациями предусматривалось, что VID должна отметить, что налоговые книжки неработающих пенсионеров переданы в VSAA.
VID поясняет, что налоговые книжки 60 пенсионеров не были в распоряжении VSAA по разным причинам. Например, если люди за эти годы сами изъяли их из VSAA и не указали в системе EDS агентство как основное место получения дохода. Это могло произойти по разным причинам - например, если, уже находясь на пенсии, человек временно устроился на работу или по другим причинам, поясняет ведомство.
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