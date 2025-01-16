Семьи пострадавших и погибших в аварии на Вентспилсском шоссе получат финансовую поддержку

Депутаты думы начали заседание с минуты молчания в память о погибших 10 января в аварии дирижера Анитре Ниедре и певице Nošu planēta Кэтрин Раене Кушнере.

Пятеро оппозиционных депутатов предложили создать рабочую группу, чтобы разработать предложения по снижению в дальнейшем рисков при организации и осуществлении перевозок школьников. Оппозиционные депутаты предложили включить в рабочую группу по одному депутату из каждой избранной в думу политической силы.

Депутат Айвар Лембергс выступил с обвинениями, что политики хотят сделать шоу на фоне трагедии. Он пояснил, что ни выдача водительских прав, ни техосмотр транспортного средства, ни выдача медицинской справки водителю не являются вопросом компетенции самоуправление, поэтому разрабатывать какие-то предложения нецелесообразно. По его мнению, трагическую аварию можно было бы оценивать в случае, если бы ее вызвал устроенный в самоуправление водитель с транспортном, принадлежащим самоуправлению. В данном случае это не так, поэтому создание рабочей группы перед муниципальными выборами будет только шоу, отметил Лембергс.