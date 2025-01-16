Вентспилсское самоуправление выделит 10 000 евро на поддержку семей пострадавших и погибших в трагической автокатастрофе на Вентспилсском шоссе, такое единогласное решение в четверг приняли депутаты думы.
Семьи пострадавших и погибших в аварии на Вентспилсском шоссе получат финансовую поддержку
Депутаты думы начали заседание с минуты молчания в память о погибших 10 января в аварии дирижера Анитре Ниедре и певице Nošu planēta Кэтрин Раене Кушнере.
Пятеро оппозиционных депутатов предложили создать рабочую группу, чтобы разработать предложения по снижению в дальнейшем рисков при организации и осуществлении перевозок школьников. Оппозиционные депутаты предложили включить в рабочую группу по одному депутату из каждой избранной в думу политической силы.
Депутат Айвар Лембергс выступил с обвинениями, что политики хотят сделать шоу на фоне трагедии. Он пояснил, что ни выдача водительских прав, ни техосмотр транспортного средства, ни выдача медицинской справки водителю не являются вопросом компетенции самоуправление, поэтому разрабатывать какие-то предложения нецелесообразно. По его мнению, трагическую аварию можно было бы оценивать в случае, если бы ее вызвал устроенный в самоуправление водитель с транспортном, принадлежащим самоуправлению. В данном случае это не так, поэтому создание рабочей группы перед муниципальными выборами будет только шоу, отметил Лембергс.
Первый заместитель председателя думы по вопросам сотрудничества Гунтис Блумбергс напомнил, что председатель думы Янис Витолиньш дал распоряжение исполнительному директору создать рабочую группу для оценки существующей в самоуправлении практики организации перевозки школьников на различные конкурсы, концерты и другие мероприятия, а также для внесения предложений по улучшению существующей процедуры. В состав рабочей группы вошли представители образовательных и культурных учреждений, которые ежедневно занимаются этими вопросами.
Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.
После аварии в Детскую клиническую университетскую больницу были доставлены трое детей, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В субботу, 11 января, один из тяжело пострадавших детей скончался.
В свою очередь в Тукумскую больницу были доставлены трое детей, двум из которых была оказана амбулаторная помощь, так как полученные травмы не были тяжелыми. После оказания помощи дети были переданы родителям. В свою очередь один ребенок позднее был перевезен в Северокурземскую региональную больницу в Вентспилсе.
Полиция указывает, что в расследование уголовного процесса продолжается. Стражи порядка не прокомментировали, в каком статусе по делу проходит водитель микроавтобуса. Латвийскому телевидению водители пострадавших в аварии грузовиков рассказали, что ДТП произошло, когда микроавтобус на заснеженной дороге осуществлял маневр обгона.
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