Экономисты отмечают, что за этот период доля кредитов с добавленной ставкой выше пяти процентных пунктов была куда меньше, чем в предыдущие анализируемые периоды. Одновременно выросла доля кредитов в верхнем диапазоне добавленной ставки (выше восьми процентных пунктов) потому, что начиная с 2023 года предприятиям активнее предлагались микрокредиты (объемом от 3000 до 25 000 евро) и с плавающей процентной ставкой. Ранее аналогичные кредиты почти всегда имели фиксированную ставку.

За последние два года добавленные процентные ставки для малого и среднего бизнеса (МСП) в целом немного снизились, тогда как для крупных предприятий они даже выросли, подчеркивают экономисты Банка Латвии.

При этом процентные ставки для крупных предприятий все еще остаются более низкими, особенно по необеспеченным кредитам - существенно ниже, чем для МСП.

В период с июля 2022 года по июнь 2024 года в потоке новых кредитов сохраняются существенные различия между крупными и небольшими компаниями, констатируют эксперты. В условиях относительно высоких процентных ставок крупные предприятия заметно сократили заемные средства у банков, особенно существенно снизился объем вновь выданных обеспеченных кредитов - как правило, это долгосрочные займы, которые могли бы использоваться для финансирования инвестиций.