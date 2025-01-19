Высокая сегментация кредитного рынка и недостаточное конкурентное давление по-прежнему являются актуальными проблемами латвийского банковского сектора, сообщают в середине января на портале Makroekonomika.lv экономисты Банка Латвии Андрей Курбацкис и Надежда Синенко - LETA.
Экономисты: высокая сегментация кредитного рынка остается проблемой Латвии
При этом, по мнению экспертов, прослеживаются незначительные признаки улучшения, поскольку снизился разброс добавленных процентных ставок по микропредприятиям в разрезе разных банков.
Экономисты Банка Латвии считают, что в дальнейшем ситуацию в банковском секторе в целом могли бы улучшить меры по стимулированию конкуренции, в том числе сокращение расходов на рефинансирование кредитов.
Специалисты напоминают, что процентные ставки в Латвии, а также в Эстонии и Литве остаются самыми высокими в еврозоне, хотя разница со средним показателем еврозоны за последние годы несколько уменьшилась. Во всех странах Балтии процентные ставки в настоящее время примерно на одном уровне, однако до 2021 года они в Латвии в среднем были выше.
С середины 2022 года средняя добавленная процентная ставка существенно не изменилась, отмечают экономисты, поясняя, что она остается очень волатильной из-за крупных кредитов, процентные ставки по которым часто заметно ниже.
В периоды, когда было выдано мало крупных кредитов, например объемом свыше пяти миллионов евро, добавленная процентная ставка обычно значительно выше.
В то же время, как признают экономисты, добавленная процентная ставка заметно снизилась по относительно небольшим кредитам, у которых прежде она была очень высокой. Этот факт частично компенсировал стремительный рост базовой процентной ставки за последние два года.
Сокращение добавленной процентной ставки по кредитам объемом меньше одного миллиона евро отчасти объясняется и изменением структуры кредитов. Начиная с четвертого квартала 2021 года на них повлияла интеграция дочерних компаний кредитных учреждений, занимающихся лизингом, в общую структуру банков, поясняют эксперты.
Таким образом, в статистике вновь выданных кредитов, начиная с четвертого квартала 2021 года, у всего банковского сектора довольно значимая доля лизинговых займов, причем в основном с объемом менее одного миллиона евро, отмечают экономисты.
Однако даже исключая из перечня видов кредитов лизинг и факторинг, добавленные процентные ставки по вновь выданным кредитам объемом менее одного миллиона евро в целом по банковскому сектору с середины 2022 года заметно ниже, чем раньше.
Кроме того, несмотря на относительно высокие базовые процентные ставки в последние два года, банки стали заметно активнее выдавать долгосрочные кредиты небольших объемов, указывают экономисты Банка Латвии. Больше всего вырос объем новых займов в диапазоне от 200 000 до 600 000 евро - главным образом за счет долгосрочных кредитов, при этом в ряде отраслей (наибольший рост зафиксирован в сельском хозяйстве).
При сохранении очень широкой дифференциации добавленных процентных ставок, большинство кредитов предприятиям выдается с добавленной ставкой от одного до четырех процентных пунктов, информируют специалисты. За двухлетний период с июля 2022 года по июнь 2024 года на эти кредиты пришлось 80% объема новых займов и 77% от общего числа выданных кредитов.
Экономисты отмечают, что за этот период доля кредитов с добавленной ставкой выше пяти процентных пунктов была куда меньше, чем в предыдущие анализируемые периоды. Одновременно выросла доля кредитов в верхнем диапазоне добавленной ставки (выше восьми процентных пунктов) потому, что начиная с 2023 года предприятиям активнее предлагались микрокредиты (объемом от 3000 до 25 000 евро) и с плавающей процентной ставкой. Ранее аналогичные кредиты почти всегда имели фиксированную ставку.
За последние два года добавленные процентные ставки для малого и среднего бизнеса (МСП) в целом немного снизились, тогда как для крупных предприятий они даже выросли, подчеркивают экономисты Банка Латвии.
При этом процентные ставки для крупных предприятий все еще остаются более низкими, особенно по необеспеченным кредитам - существенно ниже, чем для МСП.
В период с июля 2022 года по июнь 2024 года в потоке новых кредитов сохраняются существенные различия между крупными и небольшими компаниями, констатируют эксперты. В условиях относительно высоких процентных ставок крупные предприятия заметно сократили заемные средства у банков, особенно существенно снизился объем вновь выданных обеспеченных кредитов - как правило, это долгосрочные займы, которые могли бы использоваться для финансирования инвестиций.
По мнению экономистов, маловероятно, что немного более высокие добавленные процентные ставки банков по таким кредитам сами по себе могли в значительной степени повлиять на желание предприятий занимать средства. Среди других важных факторов, которые, возможно, сдерживали от заемных операций, эксперты называют стремительный рост показателя EURIBOR и, соответственно, увеличение общей ставки, а также в целом более неопределенную инвестиционную среду.
В то же время рост добавленной процентной ставки, по версии экономистов Банка Латвии, может скорее объясняться довольно узким кругом крупных предприятий, готовых идти на риск в этих условиях. Между тем объем вновь выданных кредитов МСП был существенно выше, чем в предыдущие периоды, что может свидетельствовать о более высоких амбициях этих компаний в условиях внешних изменений и об их готовности к риску. Экономисты указывают, что самый заметный рост пришелся на кредиты, обеспеченные недвижимостью - в основном долгосрочные. В отраслевом разрезе динамика таких новых займов была довольно диверсифицированной, однако наибольший рост наблюдался в операциях с недвижимостью и в перерабатывающей промышленности.
Процентные ставки в разных отраслях сильно различаются, делают вывод эксперты. Самые низкие добавленные процентные ставки сохраняются в энергетике - относительно стабильной сфере с меньшей подверженностью экономическим колебаниям и с высокой долей крупных предприятий, предоставляющих общественно значимые услуги. Еще более низкие ставки зафиксированы в сравнительно небольшой отрасли информации и коммуникаций, где полностью доминируют займы для крупных телекоммуникационных компаний, а с июля 2022 года по июнь 2024 года там был оформлен ряд крупных краткосрочных кредитов.
Сектор операций с недвижимостью - крупнейшая отрасль в корпоративном кредитном портфеле банков, и за последние два года он вновь получил значительную долю банковского финансирования: в сумме 21% от всех новых займов. Средняя добавленная процентная ставка в сфере операций с недвижимостью за этот период была сравнительно высокой - три процентных пункта.
Хотя процентные ставки в разрезе банков все еще заметно отличаются, эти различия стали меньше, заключают экономисты. У банков, которые активнее работают с корпоративным кредитованием и чьи добавленные процентные ставки самые низкие, они в целом остаются относительно стабильными, несколько уменьшаясь для МСП, но в некоторых случаях увеличиваясь для крупных предприятий. У большинства прочих банков добавленные процентные ставки за последние два года немного упали по сравнению с предыдущими четырьмя годами, сильнее всего у тех, у кого прежде они были особенно высокими.
Суммарная средняя добавленная процентная ставка существенно не изменилась из-за более высокой доли МСП в новых кредитах, а также из-за того, что банки с относительно высокими процентными ставками в последние годы проявляли заметную активность, и их доля в новых займах значительно выросла по сравнению с ранее низким уровнем, поясняют эксперты. С июля 2018 года по июнь 2022 года на долю пяти крупнейших банков приходилось 89% новых корпоративных кредитов, а в следующие два года этот показатель снизился до 82%.
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