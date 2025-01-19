Услугу более быстрой выплаты "быстрых кредитов" подозревают в обходе ограничений

Контролер сферы оценивает ситуацию уже полгода. В августе прошлого года, отвечая банкам, Центр защиты прав потребителей писал, что изменил свою позицию и призывает предпринимателей прекратить эту практику. Кроме того, рассматривалась идея возбуждения административного дела для защиты коллективных интересов потребителей. Однако решение пока не принято.

"Мы пришли к выводу, что такая услуга неприемлема. Поэтому мы проводим более глубокий анализ, [собираем] дополнительные данные, как это повлияет на [отрасль], сколько времени потребуется отрасли, чтобы разобраться в своей системе, чтобы положить конец этим вещам. И тогда мы примем решение о дальнейших шагах", - подчеркнула глава PTAC Зайга Лиепиня, добавив, что для прояснения ситуации может потребоваться еще полгода.

De Facto уже сообщала о сложностях учреждения с выполнением своих обязанностей. На политической арене выдвигаются идеи передать надзор за небанковским сектором Банку Латвии. "Это гораздо более серьезная проблема, чем защита прав потребителей. Это то, как функционируют финансовые рынки, и в любом случае эти небанковские кредиторы, на мой взгляд, имеют свое место на рынке. Сейчас мы видим, что люди пользуются этим, и я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы банк выступал в качестве регулятора в этом вопросе", - заявил в программе министр финансов Арвил Ашераденс. Однако министр экономики Виктор Валайнис не видит необходимости в таких действиях в настоящее время.

Как De Facto указали в Банке Латвии, в Евросоюзе есть только 3 страны - кроме Латвии только Мальта и Румыния, - где ни центральный банк, ни орган надзора за финансовым сектором не занимаются защитой потребителей финансовых услуг.

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