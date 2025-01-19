Уже несколько лет ряд так называемых "быстрых кредиторов", или дистанционных кредиторов, взимают плату за более быструю выплату денег потребителям, но не включают ее в установленные законом лимиты процентных ставок. Как выяснила передача De Facto Латвийского телевидения, полгода назад отраслевой надзорный орган призвал положить конец этой практике, но так никого и не оштрафовал.
Услугу более быстрой выплаты "быстрых кредитов" подозревают в обходе ограничений
За десять лет объем новых потребительских кредитов удвоился. В данный момент в небанковской сфере действуют 37 лицензированных предприятий. По данным Lursoft, крупнейшие игроки сферы наращивают как оборот, так и прибыль. Оборот лидера - DelfinGroup - в 2023 году превысил 40 миллионов евро, что на 40% больше, чем годом ранее. Оборот компании 4finance составил 35 миллионов евро, что на треть больше, чем в 2022 году. Оборот предприятия IPF Digital Latvia с брендом credit24.lv составил почти 22 миллиона евро. Оборот в десять миллионов превысили предприятия Extra credit, Incredit Group и VIA SMS.
Шесть лет назад законодатель ввел ограничение на процентные ставки, чтобы не допустить начисления клиентам непомерно высоких процентов. Стоимость договора не могла превышать 0,07% в день от суммы кредита. Именно тогда некоторые предприниматели перестали делать моментальные выдачи. В то же время они разрешили выдавать деньги сразу при условии, что люди специально оплачивали это как услугу. А их клиентам быстрые займы обычно нужны очень срочно.
Передача De Facto позвонила в центры обслуживания клиентов нескольких поставщиков услуги и выяснила, что выдача денег в тот же день действительно обойдется дороже. В прошлом году шесть компаний взимали плату за скорость. По крайней мере три крупные компании и несколько их филиалов делают это снова, выяснила программа.
Например, в случае с 4finance комиссионные в размере до 15% от суммы кредита взимают Ondo.lv, Vivus.lv и SMScredit.lv. В письменном ответе De Facto компания называет это дополнительной услугой, введенной из соображений экономии по согласованию с контролером сектора. "Компания ввела эту дополнительную услугу в 2019 году, оптимизируя рабочую силу, качество и возможности услуг в соответствии с экономической ситуацией. Внедрение услуги было осуществлено строго в соответствии с действующими правилами и по согласованию с контролером отрасли", - прокомментировал генеральный директор 4finance Гвидо Эндлерс.
Аналогичным образом о добровольном выборе клиента и официальном разрешении на это пишет Extra credit: "Перед введением этих дополнительных услуг они были согласованы с надзорным органом - Центром защиты прав потребителей, что подтверждает их полное соответствие требованиям закона". "Приведу идентичный пример из другой отрасли: если я - авиапассажир и при покупке билета на самолет хочу получить определенное место, я добровольно доплачиваю за него при покупке билета", - поддержал свою точку зрения председатель правления DelfinGroup Дидзис Адмидиньш.
Однако сравнение не совсем корректно, так как это другая сфера, где закон не устанавливает максимальные границы процентных ставок. Кредиторы не включают дополнительную плату за ускоренную работу в общую стоимость кредита и годовую процентную ставку. Предполагается, что это способ обойти установленные законом ограничения.
Летом прошлого года Ассоциация финансовой индустрии подала жалобу в Центр защиты прав потребителей. "Такая практика неприемлема и, если можно так выразиться, компрометирует всех поставщиков финансовых услуг в целом", - говорит Янис Бразовскис, член правления Ассоциации финансовой сферы.
Банки ссылаются на недавние решения Европейского суда и суда Финляндии, которые рассматривали аналогичные дела и постановили, что такие услуги должны быть включены в общий расчет годовой процентной ставки.
В свою очередь, небанковские кредиторы считают, что латвийский закон не распространяется на эту услугу, поскольку она не является ни обязательной, ни прогнозируемой. В свое время это было согласовано с надзорным органом. "Здесь не было недобросовестности. Был очень открытый процесс оценки того, соответствует ли услуга закону или нет, в консультации с надзорным органом. И вот спустя пару лет кто-то со стороны говорит, что это попытка обойти закон. Ну, я думаю, что такое обсуждение не совсем уместно", - говорит Тина Лусе, руководитель Латвийской ассоциации FinTech.
Однако дискуссию готовы начать и сами игроки отрасли. По крайней мере те, кто не применяет подобные сборы. "По нашему мнению, коммерческая практика взимания платы за ускоренное рассмотрение кредитных заявок является негативной", - прокомментировал генеральный директор VIA SMS.lv Мартиньш Магдебургерс.
"Чтобы обеспечить более справедливую среду кредитования и предотвратить практику, которая может создать чрезмерное финансовое бремя для заемщиков, необходимо ограничить применение таких комиссий", - такое мнение выразил генеральный директор IPF Digital Latvia Том Ванданс. Агния Милюна, руководитель юридического отдела группы InCredit, поддержала этомнение: "Решение Европейского суда - это возможность ввести единые условия в латвийском секторе небанковского кредитования".
Контролер сферы оценивает ситуацию уже полгода. В августе прошлого года, отвечая банкам, Центр защиты прав потребителей писал, что изменил свою позицию и призывает предпринимателей прекратить эту практику. Кроме того, рассматривалась идея возбуждения административного дела для защиты коллективных интересов потребителей. Однако решение пока не принято.
"Мы пришли к выводу, что такая услуга неприемлема. Поэтому мы проводим более глубокий анализ, [собираем] дополнительные данные, как это повлияет на [отрасль], сколько времени потребуется отрасли, чтобы разобраться в своей системе, чтобы положить конец этим вещам. И тогда мы примем решение о дальнейших шагах", - подчеркнула глава PTAC Зайга Лиепиня, добавив, что для прояснения ситуации может потребоваться еще полгода.
De Facto уже сообщала о сложностях учреждения с выполнением своих обязанностей. На политической арене выдвигаются идеи передать надзор за небанковским сектором Банку Латвии. "Это гораздо более серьезная проблема, чем защита прав потребителей. Это то, как функционируют финансовые рынки, и в любом случае эти небанковские кредиторы, на мой взгляд, имеют свое место на рынке. Сейчас мы видим, что люди пользуются этим, и я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы банк выступал в качестве регулятора в этом вопросе", - заявил в программе министр финансов Арвил Ашераденс. Однако министр экономики Виктор Валайнис не видит необходимости в таких действиях в настоящее время.
Как De Facto указали в Банке Латвии, в Евросоюзе есть только 3 страны - кроме Латвии только Мальта и Румыния, - где ни центральный банк, ни орган надзора за финансовым сектором не занимаются защитой потребителей финансовых услуг.
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