ЦСУ поделилась данными о последних тенденциях на рынке труда Латвии

По сравнению с декабрем 2023 года уровень фактической безработицы снизился на 0,3 процентного пункта.

Безработица среди мужчин в декабре выросла на 0,2 процентного пункта до 8,1%, а среди женщин сохранилась на уровне 5,4%.

Уровень безработицы, зарегистрированной Государственным агентством занятости, составил в декабре 5,3% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта больше ноября. По сравнению с декабрем 2023 года уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,4 процентного пункта.

В декабре 2024 года в Латвии было 64 100 безработных, в том числе 25 700 женщин и 38 300 мужчин. Это на 1400 человек больше, чем в ноябре, но на 2500 меньше, чем в декабре 2023 года.

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