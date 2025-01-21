Министр иностранных дел: экспорт - это опора латвийской экономики

Министр отметила, что поддержка предпринимателей в продвижении их узнаваемости, освоении внешних рынков и привлечении иностранных инвестиций и партнеров остается одним из приоритетов внешнеполитических структур. В прошлом году внешнеполитические службы, включая посольства и почетных консулов, активно помогали латвийскому бизнесу, решая проблемные вопросы и налаживая деловые контакты.

По словам Браже, страны СНГ, в том числе Россия и Беларусь, занимают все меньшую часть в общем объеме экспорта Латвии. В то же время в прошлом году латвийские компании увеличили поставки не только в европейские страны, но и на более отдаленные рынки - в США, Индию, Японию, Египет, Корею, Австралию и Канаду.

Она подчеркивает, что Латвия использует все имеющиеся инструменты и возможности ЕС, чтобы предприятия могли успешно осваивать новые рынки. Браже пообещала, что внешнеполитические службы продолжат работать над укреплением торговых связей Латвии с надежными международными партнерами и привлечением инвестиций из стран Евросоюза, НАТО, ОЭСР и других государств с близкими ценностями.

Министр указала, что в 2024 году усилия госучреждений, в том числе МИД, Минэкономики, Латвийского агентства инвестиций и развития и других организаций, привели к привлечению и реализации крупных инвестиционных проектов. Например, при поддержке МИД предприятие Origin Robotics получило 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда на разработку портативного беспилотного летательного аппарата ISTAR с функцией лазерной целеуказки.

Браже призвала конфедерацию и ее членов информировать МИД о своих планах, целях, интересующих фондах, проектах и компаниях, с которыми они хотели бы наладить сотрудничество, особенно в странах, где у Латвии есть посольства или почетные консулы.

В правление Латвийской конфедерации развития индустрии входят: Нормундс Бергс, Юрис Бинде, Иварс Эниньш, Кристапс Клаусс и Виталий Скривелис.

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