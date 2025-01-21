Экспорт - это опора латвийской экономики, заявила министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство"), которая в понедельник встретилась с представителями Латвийской конфедерации развития индустрии (LIAK)
Министр иностранных дел: экспорт - это опора латвийской экономики
По информации МИД, в числе приоритетов внешней и оборонной политики Латвии, а также в ближайшем многолетнем бюджете Евросоюза (ЕС) значатся вопросы безопасности и обороны, политика сплоченности (Cohesion policy), общая сельскохозяйственная политика и поддержка реализации проекта железной дороги Rail Baltica.
Латвийскую конфедерацию развития индустрии (LIAK) учредили пять отраслевых ассоциаций Латвии:
- Латвийская ассоциация электротехнической и электронной промышленности (LETERA)
- Ассоциация машиностроения и металлообработки (MASOC)
- Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий (LIKTA)
- Ассоциация химической и фармацевтической промышленности Латвии (LAĶIFA)
- Латвийская федерация лесопромышленного комплекса (LKF)
Основное направление деятельности LIAK - развитие инновационных продуктов и технологий в сфере безопасности и обороны. Компании отраслей, представленных в LIAK, в совокупности формируют примерно две трети латвийского экспорта.
Браже и LIAK обсудили меры по стимулированию экспорта, представление интересов в рамках ЕС, а также деятельность и поддержку в освоении новых рынков, приоритеты отраслей и приоритеты латвийской внешней и оборонной политики. Министр также рассказала о приоритетах Латвии в предстоящем многолетнем бюджете ЕС.
Участники встречи сошлись во мнении, что нужно как можно скорее минимизировать экономическую зависимость от России и Беларуси, а бизнес с Россией и другими соагрессорами в долгосрочной перспективе не является устойчивым. Браже подчеркнула необходимость продолжать ужесточать и расширять санкции против России, в том числе ограничивая ей доступ к западным технологиям, чтобы максимально снизить ее доходы и ослабить военный потенциал, позволяющий продолжать войну против Украины.
Министр отметила, что поддержка предпринимателей в продвижении их узнаваемости, освоении внешних рынков и привлечении иностранных инвестиций и партнеров остается одним из приоритетов внешнеполитических структур. В прошлом году внешнеполитические службы, включая посольства и почетных консулов, активно помогали латвийскому бизнесу, решая проблемные вопросы и налаживая деловые контакты.
По словам Браже, страны СНГ, в том числе Россия и Беларусь, занимают все меньшую часть в общем объеме экспорта Латвии. В то же время в прошлом году латвийские компании увеличили поставки не только в европейские страны, но и на более отдаленные рынки - в США, Индию, Японию, Египет, Корею, Австралию и Канаду.
Она подчеркивает, что Латвия использует все имеющиеся инструменты и возможности ЕС, чтобы предприятия могли успешно осваивать новые рынки. Браже пообещала, что внешнеполитические службы продолжат работать над укреплением торговых связей Латвии с надежными международными партнерами и привлечением инвестиций из стран Евросоюза, НАТО, ОЭСР и других государств с близкими ценностями.
Министр указала, что в 2024 году усилия госучреждений, в том числе МИД, Минэкономики, Латвийского агентства инвестиций и развития и других организаций, привели к привлечению и реализации крупных инвестиционных проектов. Например, при поддержке МИД предприятие Origin Robotics получило 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда на разработку портативного беспилотного летательного аппарата ISTAR с функцией лазерной целеуказки.
Браже призвала конфедерацию и ее членов информировать МИД о своих планах, целях, интересующих фондах, проектах и компаниях, с которыми они хотели бы наладить сотрудничество, особенно в странах, где у Латвии есть посольства или почетные консулы.
В правление Латвийской конфедерации развития индустрии входят: Нормундс Бергс, Юрис Бинде, Иварс Эниньш, Кристапс Клаусс и Виталий Скривелис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!