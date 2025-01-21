В корзину компенсируемых услуг будут включены медицинские осмотры, необходимые для предоставления заключения о состоянии здоровья работника в ходе обязательного медицинского осмотра.

Также будет оплачена вакцинация от заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, которыми работник может заразиться при исполнении своих обязанностей и которые не финансируются государством.

Кроме того, компенсацию можно будет получить за консультации специалистов, лабораторные и диагностические исследования, процедуры физиотерапии, услуги амбулаторной реабилитации, стоматологию и гигиену полости рта, а также дневной и круглосуточный стационар.

Работник имеет право на получение платной медицинской помощи после окончания испытательного срока.

Для реализации правил, чтобы обеспечить оплаченной медицинской помощью почти 3000 сотрудников NMPD, которые непосредственно участвуют в оказании экстренной медицинской помощи, необходимо финансирование из госбюджета в размере около 2,2 миллиона евро.

Кроме того, примерно для 500 работников, которые напрямую не связаны с оказанием медицинской помощи, планируется финансирование приобретения полисов страхования, на что планируется направить 372 750 евро.

По данным Министерства здравоохранения, порядок получения медицинских услуг регламентируется Законом об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур, который предусматривает аналогичную платную медицинскую помощь для работников других оперативных служб.

Как подчеркивают в министерстве, NMPD является частью системы гражданской обороны и национальной безопасности государства, и, принимая во внимание геополитические риски, включая войну в Украине, крайне важно укреплять возможности службы.

В Минздраве подчеркивают, что почти 94% сотрудников NMPD непосредственно задействованы в оказании неотложной медицинской помощи. Условия труда и обязанности связаны с повышенным риском для здоровья и даже жизни, например, работа в ночное время, оказание помощи в экстренном медицинском транспорте по различным вызовам и в условиях вызова, а также повышенной интенсивностью труда.

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