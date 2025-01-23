LTV: выдвижение Пургайле на пост президента Банка Латвии может не получить поддержки

По информации, имеющейся в распоряжении LTV, от выдвижения своей кандидатуры отказалась действующий член совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале. После этого рассматривалась кандидатура Пургайле.

Однако, как отмечает издание, некоторые депутаты коалиции недовольны кандидатурой Пургайле, и поэтому ей может не хватить поддержки.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 января, передача LTV "Панорама" рассказала о том, что на переговорах коалиции по выбору нового руководителя Банка Латвии появляются все новые кандидатуры.

Депутаты должны выдвинуть кандидатуры, поскольку 21 декабря прошлого года истек первый срок полномочий Мартиньша Казакса, а нового президента Банка Латвии Сейм так и не избрал.

До избрания нового президента обязанности главы Банка Латвии, в соответствии с решением Сейма, выполняет заместитель президента Банка Латвии Марис Калис.

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