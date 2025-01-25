Цены на топливо в Риге держатся на среднем уровне

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Вильнюсе, самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста выросла на 0,6% до 1,664 евро, цена дизельного топлива за неделю не изменилась - 1,634 евро.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина снизилась на 0,6% до 1,549 евро за литр, а дизельного топлива - на 1,8% до 1,669 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин, как и неделей ранее, стоил 1,679 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,9% до 1,579 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе не изменилась - соответственно 0,935 и 0,809 евро за литр. В Таллинне автогаз подорожал на 0,1% до 0,884 евро за литр.

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