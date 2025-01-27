Фото В Межапарке в эксплуатацию сдан новый девятиэтажный жилой дом

В нем создано 64 современных квартиры с двумя-четырьмя спальнями общей площадью от 40 до 110 квадратных метров. Экологически чистое здание с рейтингом А было построено компанией на собственные средства, как и первое девятиэтажное здание Moho Garden рядом с ним. Общий объем инвестиций в проект составил не менее 17 миллионов евро, и ожидается, что торговлю квартирами в этом новом здании начнут весной этого года.

Новый дом проекта Moho Garden в Межапарке Фото: Publicitātes foto

Проект Moho Garden отличает не только современная архитектура, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, но и комфорт. Этому способствуют потолки высотой 2,7-3 метра, балкон или терраса в каждой квартире, большие окна, а также огороженная и пышно озелененная территория внутреннего двора со специальным ландшафтным дизайном от ландшафтных архитекторов. Солнечные батареи на крышах зданий будут частично обеспечивать электроэнергией места общего пользования.

Новый дом проекта Moho Garden в Межапарке Фото: Publicitātes foto

В каждой квартире Moho Garden также есть индивидуально контролируемое напольное отопление и вентиляция с рекуперацией тепла. В новых домах выполнена качественная внутренняя отделка. Во внутреннем дворе предусмотрены парковочные места и места для хранения велосипедов под навесами, а для семейного отдыха - детская игровая площадка и тренажеры на открытом воздухе.

Новый дом проекта Moho Garden в Межапарке Фото: Publicitātes foto

Строительство Moho Garden стоимостью 12,5 млн евро финансирует Bigbank.

Фото: Publicitātes foto

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