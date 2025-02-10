Серебро как пенсионный фонд: почему взлетели цены на драгметалл и что будет дальше?

Спрос и цены на инвестиционное серебро в мире резко выросли. Не отстают и латвийцы - по данным дилера драгметаллов Tavex Latvija, в 2024 году объемы продаж этого благородного металла увеличились на 12%. Причины кроются в бурном развитии возобновляемой энергетики и искусственного интеллекта. TVNET+ выяснил, какова ситуация на рынке драгметаллов и как отразится взрывной рост биржевых цен на стоимости ювелирных изделий из серебра?