Соглашение со стратегическим инвестором airBaltic может быть подписано совсем скоро

По ее словам, во вторник на заседании правительства за закрытыми дверями была заслушана текущая ситуация с привлечением стратегического инвестора для airBaltic.

"Конечно, мы хотим дождаться их [инвестора] решения как можно скорее, потому что общественность тоже хочет знать, насколько активным будет участие этого стратегического инвестора, поэтому правительству важно быть в курсе и выполнить всю домашнюю работу", - сказала Силиня.

Премьер-министр добавила, что привлечение стратегического инвестора может способствовать повышению узнаваемости и ценности бренда airBaltic на международном рынке.

"Мы продвигаемся к заключению соглашения, и это должно произойти очень скоро. Как только мы получим решение от стратегического инвестора, мы с радостью объявим об этом", - сказал Силиня.

По неофициальной информации, Lufthansa может стать стратегическим инвестором airBaltic, первоначально приобретя около 10 % акций.

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