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Фото Оборудование новых электропоездов держателями для велосипедов обойдется почти в миллион

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Держатели для велосипедов в новом электропоезде
Держатели для велосипедов в новом электропоезде Фото: Ieva Leiniša/LETA

Установка держателей для велосипедов на всех новых электропоездах обойдется в 948 592 евро, в том числе 806 303 евро составит софинансирование Программы политики сплочения Евросоюза на 2021-2027 годы, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens.

Председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс рассказал агентству LETA, что оборудовать новые электропоезда держателями для велосипедов планируется постепенно до конца мая.

Представители предприятия указывают, что в данный момент держателями оборудованы два электропоезда. Оборудование велосипедных креплений включает в себя не только установку стоек, но и демонтаж существующих сидений и их замену на откидные, замену разделительной перегородки в зоне входа в поезд, чтобы пассажир, заходя с велосипедом, мог легко докатить его до держателей, а также размещение информационных пиктограмм на полу поезда.

Как уже сообщалось, в каждом электропоезде будет всего 12 креплений для велосипедов. Пассажиры смогут выбрать - установить два велосипеда вертикально с помощью специальных крючков и четыре велосипеда рядом в горизонтальном положении, закрепив их специальной стяжкой, или же, используя установленные крючки, разместить четыре велосипеда вертикально.

Кроме того, велосипеды можно разместить в зоне, предусмотренной для людей в инвалидных колясках и мамочек с детскими колясками, если она не занята вышеупомянутыми приоритетными группами пассажиров.

Как уже сообщалось, в четверг AS Pasažieru vilciens (PV) представило первый электропоезд производства чешской компании Škoda Vagonka, оборудованный держателями для велосипедов.

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Новые поезда начали курсировать в конце 2023 года. Затраты на их закупку составили свыше 244,846 млн евро, в том числе 168,191 млн евро составило финансирование Европейского союза.

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