Фото Оборудование новых электропоездов держателями для велосипедов обойдется почти в миллион

Председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс рассказал агентству LETA, что оборудовать новые электропоезда держателями для велосипедов планируется постепенно до конца мая.

Представители предприятия указывают, что в данный момент держателями оборудованы два электропоезда. Оборудование велосипедных креплений включает в себя не только установку стоек, но и демонтаж существующих сидений и их замену на откидные, замену разделительной перегородки в зоне входа в поезд, чтобы пассажир, заходя с велосипедом, мог легко докатить его до держателей, а также размещение информационных пиктограмм на полу поезда.

Как уже сообщалось, в каждом электропоезде будет всего 12 креплений для велосипедов. Пассажиры смогут выбрать - установить два велосипеда вертикально с помощью специальных крючков и четыре велосипеда рядом в горизонтальном положении, закрепив их специальной стяжкой, или же, используя установленные крючки, разместить четыре велосипеда вертикально.

Кроме того, велосипеды можно разместить в зоне, предусмотренной для людей в инвалидных колясках и мамочек с детскими колясками, если она не занята вышеупомянутыми приоритетными группами пассажиров.

Как уже сообщалось, в четверг AS Pasažieru vilciens (PV) представило первый электропоезд производства чешской компании Škoda Vagonka, оборудованный держателями для велосипедов.

Новые поезда начали курсировать в конце 2023 года. Затраты на их закупку составили свыше 244,846 млн евро, в том числе 168,191 млн евро составило финансирование Европейского союза.

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