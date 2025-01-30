Домскому собору необходима реконструкция - здание погружается в грунт

Как отмечают в Министерстве культуры, сейчас идет поиск денег на ремонт всего ансамбля собора.

По информации передачи, из-за неравномерной усадки здания в сводах собора возникают трещины. На них установлены специальные датчики, которые свидетельствуют о том, что ситуация становится все хуже. Фундамент Домского собора необходимо укрепить, пока с высоты 20-26 метров не начали сыпаться куски штукатурки.

"Было проведено очень серьезное исследование фундамента. Есть много раскопанных мест, где сверлили и исследовали материалы, из которых построена церковь. А также смотрели на состояние грунта. Грунт - это известняк, на который можно было бы опереть здание, но, к сожалению, только на глубине около 20 метров ниже уровня грунтовых вод. Значит, нужно найти решение, как там какими-то железобетонным конструкциями поддержать это здание", - сообщил передаче глава общины Домского собора Каспар Упитис.

По его словам, есть и еще одна проблема - примерно в 1985 году в соборе была проведена реконструкция, в результате которой был понижен уровень земли и образовалась яма: "С одной стороны, идея была хорошей, ведь это позволило лучше представить величие архитектуры собора. Но с точки зрения здания в целом это ухудшило его состояние".

По словам представителя Минкульта Литы Кокале, деньги на ремонт есть лишь частично. "Кабинет министров в конце прошлого года 18 декабря принял решение выделить три миллиона евро из средств на непредвиденные расходы для начала работ по сохранению фундамента. Но очевидно, что необходим процесс приведения в порядок всех зданий монастырского ансамбля. И поиск финансирования для выполнения именно этой задачи ещё продолжится", - сказала она.

Сколько нужно денег на полноценную реконструкцию, а также когда могут начаться работы, неизвестно.

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