Сделка немецкого авиаконцерна Lufthansa Group по приобретению 10% конвертируемой доли в латвийской национальной авиакомпании airBaltic за 14 миллионов евро будет оценена Федеральным ведомством по борьбе с картелями Германии (Bundeskartellamt), сообщили представители airBaltic.
Немецкий регулятор оценит сделку между Lufthansa и airBaltic
В airBaltic объяснили, что вовлеченные в сделку юридические команды оценили соответствующие нормативы и пришли к выводу, что инвестиции не соответствуют порогу уведомления в соответствии с нормами антимонопольного законодательства стран, в которых работают обе стороны сделки.
Однако для обеспечения полного соответствия и юридической ясности стороны обратились в Федеральное ведомство по борьбе с картелями Германии после подписания соглашения, поскольку немецкое законодательство устанавливает иные и потенциально более строгие критерии для уведомления о сделке.
По словам представителей airBaltic, цель этих консультаций - получить подтверждение того, что уведомление не требуется и что стороны могут завершить сделку без разрешения на слияние.
В свою очередь министр сообщения Каспар Бришкенс объяснил, что эта сделка не связана с приобретением контрольного пакета акций или решающего влияния, поэтому не должно возникнуть никаких проблем или осложнений.
"Это формальный процесс, который необходимо пройти, а затем только заключить сделку и внести деньги в компанию", - добавил министр.
Завершение сделки ожидается во втором квартале 2025 года, при условии одобрения антимонопольными органами.
Как ранее сообщалось, в среду, 29 января, Министерство сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписали соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!