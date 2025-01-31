Немецкий регулятор оценит сделку между Lufthansa и airBaltic

В airBaltic объяснили, что вовлеченные в сделку юридические команды оценили соответствующие нормативы и пришли к выводу, что инвестиции не соответствуют порогу уведомления в соответствии с нормами антимонопольного законодательства стран, в которых работают обе стороны сделки.

Однако для обеспечения полного соответствия и юридической ясности стороны обратились в Федеральное ведомство по борьбе с картелями Германии после подписания соглашения, поскольку немецкое законодательство устанавливает иные и потенциально более строгие критерии для уведомления о сделке.

По словам представителей airBaltic, цель этих консультаций - получить подтверждение того, что уведомление не требуется и что стороны могут завершить сделку без разрешения на слияние.

В свою очередь министр сообщения Каспар Бришкенс объяснил, что эта сделка не связана с приобретением контрольного пакета акций или решающего влияния, поэтому не должно возникнуть никаких проблем или осложнений.

"Это формальный процесс, который необходимо пройти, а затем только заключить сделку и внести деньги в компанию", - добавил министр.

Завершение сделки ожидается во втором квартале 2025 года, при условии одобрения антимонопольными органами.

Как ранее сообщалось, в среду, 29 января, Министерство сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписали соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.

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