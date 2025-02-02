У Латвии нет выбора - нужно будет выделять 5% ВВП на оборону, считает бизнесмен

Как сообщалось ранее, в январе четыре предпринимательские организации - LTRK, Конфедерация работодателей Латвии (LDDK), Ассоциация финансового сектора (FNA) и Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) - подписали декларацию о сотрудничестве в сокращении государственных расходов.

"Мы еще в прошлом году, во время формирования бюджета, говорили об этом. Отдельные министерства боролись, Министерство экономики, например, сократило около 50 миллионов. Сейчас ситуация в корне изменилась - с избранием Трампа. Его позиция по оборонным расходам однозначна. Нам придется выйти на 5% от ВВП, вариантов нет, а, возможно, в какой-то момент готовиться и к 10%", - прокомментировал Ростовскис.

При этом он отметил, что в Европе наблюдается экономический спад, экспортные рынки замедляются, а госбюджет наполняется не так хорошо.

"Каковы варианты? Если мы не вложим средства в безопасность, остальное теряет смысл. Наше послание таково - нужно сэкономить 850 миллионов евро, и значительную часть из них направить на оборону. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, ведь каждый потерянный день будет болезненным", - заявил Ростовскис.

Говоря об экономическом спаде, глава LTRK подчеркнул, что предприниматели уже ощущают его.

"Есть компании, которым хорошо, а есть те, кому плохо. Из-за геополитики, если кто-то рассматривает возможность инвестировать в Латвию, для этого нужны веские аргументы. Мы не можем конкурировать с Германией, Швецией или любой другой страной, находящейся дальше от России. Чтобы сюда массово приходили инвестиции, нужно предложить что-то более привлекательное", - добавил Ростовскис.

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