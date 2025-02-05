По ипотечным кредитам возможно снизить процентные ставки

Сейчас идет приятный для домашних хозяйств процесс: уже несколько кварталов подряд количество выданных ипотечных кредитов растет быстрее, чем экономика страны в целом, а процентные ставки существенно снижаются - и потому, что падают базовые процентные ставки EURIBOR, и потому, что банки снижают ставки добавленных процентов.

Однако указанное снижение ставок автоматически распространяется на тех, кто сейчас оформляет новые ипотечные кредиты. Все, у кого кредит уже есть, должны позаботиться о своих экономических интересах сами, обратившись к своему банку с просьбой о снижении ставки.

Для облегчения этого процесса на сайте naudasskola.lv Банк Латвии опубликовал пошаговое руководство, в том числе к нему приложены и образцы заявлений в банк, которые каждый заемщик может использовать для своих нужд.

Там же опубликован калькулятор: введя в него оставшуюся сумму ипотечного кредита и срок погашения, можно выяснить возможную выгоду, а также сравнить процентные ставки - свою нынешнюю процентную ставку с соответствующей рыночной ситуации на данный момент.