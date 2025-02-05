Для информирования населения о возможности снизить процентные ставки по ипотечным кредитам Банк Латвии начал информационную кампанию и даже готов оказать практическую помощь всем, кого интересует возможность перекредитования, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
По ипотечным кредитам возможно снизить процентные ставки
Сейчас идет приятный для домашних хозяйств процесс: уже несколько кварталов подряд количество выданных ипотечных кредитов растет быстрее, чем экономика страны в целом, а процентные ставки существенно снижаются - и потому, что падают базовые процентные ставки EURIBOR, и потому, что банки снижают ставки добавленных процентов.
Однако указанное снижение ставок автоматически распространяется на тех, кто сейчас оформляет новые ипотечные кредиты. Все, у кого кредит уже есть, должны позаботиться о своих экономических интересах сами, обратившись к своему банку с просьбой о снижении ставки.
Для облегчения этого процесса на сайте naudasskola.lv Банк Латвии опубликовал пошаговое руководство, в том числе к нему приложены и образцы заявлений в банк, которые каждый заемщик может использовать для своих нужд.
Там же опубликован калькулятор: введя в него оставшуюся сумму ипотечного кредита и срок погашения, можно выяснить возможную выгоду, а также сравнить процентные ставки - свою нынешнюю процентную ставку с соответствующей рыночной ситуации на данный момент.
В целом процесс перекредитования ипотеки с учетом установленных законодательством сроков предоставления ответов может занять до двух месяцев, и если кредитополучатель пользуется электронной подписью, то это должно быть сделано полностью дистанционно.
В случае затруднений Банк Латвии обещает также удаленные и очные консультации заемщикам: о них можно договориться, написав на электронную почту на вышеупомянутом сайте.
По словам руководителя отдела исследований Банка Латвии Карлиса Вилертса, если всем получателям ипотечных кредитов снизить ставку на 0,5 процентного пункта, это позволит жителям Латвии ежегодно экономить примерно 20 млн евро.
Правда, следует признать, что экономическую выгоду от перекредитования получит лишь примерно половина нынешних получателей ипотечных кредитов, поэтому реальный экономический эффект в случае идеального сценария был бы примерно в два раза ниже - приблизительно в размере 10 млн евро в год.
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