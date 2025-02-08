Инфографика В Риге и Таллинне цены на топливо падают, в Вильнюсе - растут

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, за ним следовала Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Вильнюсе, следует Рига, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Таллине.

В Риге на АЗС Circle K на ул. Краста цены на топливо за неделю снизились на 1,2%: в пятницу бензин 95-й марки стоил 1,634 евро за литр, а дизельное топливо - 1,614 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке Circle K на проспекте Саванорю в пятницу стоимость бензина 95-й марки составляла 1,549 евро за литр, что на 2% больше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива за неделю поднялась на 1,8% - до 1,669 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K и цена бензина 95-й марки, и цена дизельного топлива в последний рабочий день уходящей недели по сравнению с пятницей прошлой недели упала на 1,2% и составила 1,649 евро и 1,549 евро за литр соответственно.

Стоимость автогаза на прошлой рабочей неделе осталась неизменной в Риге и Вильнюсе - 0,925 евро и 0,809 евро за литр соответственно. В Таллинне же цена на автогаз за неделю поднялась на 0,9% - до 0,893 евро за литр.

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