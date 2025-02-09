VNĪ продает землю в Юрмале сыну создателя поселка Рублевка

Отец Андрея Клиновского Тимофей недалеко от Москвы в свое время добрался до земли бывшего колхоза и развил там село частных домов, теперь известное как Рублевка.

К 2021 году, когда Клиновскому продали землю в Юрмале, VNĪ уже ввела требования по отмыванию денег, так называемые AML. О происхождении денег владельца Рублевки вопросов не возникло.

Член правления ГАО Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна: Все потенциальные покупатели, прежде чем мы заключим договор купли, получаем деньги, проверяются как по санкционному списку, так и на соответствие закону о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.

NP: В какой момент вы начали эти проверки AML?

АВ: Изначально санкционный список - он был еще до этого, в 2019 году, AML - до 2020 года, потому что там были дискуссии о том, нужно ли проводить его вдвойне, учитывая, что мы с наличными не работаем, что деньги поступают в любом случае через латвийские банки. И понятно, когда в латвийских банках эта процедура здесь на очень высоком уровне, но в любом случае пришли к тому, что проконсультировались и со Службой госдоходов, и с Минфином о том, что мы все-таки должны это сделать, и тогда мы это делаем. И при продаже нет, а при сдаче в аренду было, что мы также проинформировали Службу финансовой разведки о том, что есть какая-то информация, которая кажется нам подозрительной.