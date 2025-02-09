На этой неделе партии Национальное объединение и "Новое Единство" подали в Сейм предложения запретить гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в Латвии. Предложения обеих партий не позволили бы приобретать землю и здания и предприятиям, принадлежащим людям с паспортами стран-агрессоров. Обоснование - интересы национальной безопасности. Получит ли полный запрет поддержку большинства в Сейме, пока неизвестно, но, как выяснила программа Nekā personīga, даже на аукционах по продаже государственного имущества нет инструментов, как исключить из них российских граждан.
VNĪ продает землю в Юрмале сыну создателя поселка Рублевка
Из-за примененных к России и Беларуси санкций в Латвии заморожено 103 объекта недвижимости. Более половины из них - в Юрмале. В доме эксклюзивных квартир на улице Мадонас квартира есть у российской певицы Ларисы Долиной. Она поддерживает вторжение России в Украину и выступала на оккупированном Донбассе, поэтому в последние дни прошлого года включена в санкционный список Европы, а ее квартира - арестована.
Тут почти все квартиры принадлежат иностранцам - об этом в информационном докладе МВД правительству еще недавно писала земельная служба, выделяя конкретный дом как яркую характеристику последствий политики временных видов на жительство.
Среди зданий эксклюзивных квартир находился принадлежащий государству незастроенный участок земли со старыми фундаментами кафе. Несмотря на выдающееся местоположение, это принесло только убытки. В 2021 году компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продала земельный участок за 394 тысячи евро с аукциона.
Землю на улице Мадонас, в Юрмале, приобрел гражданин России Андрей Клиновский. Его отец известен в России как человек, создавший подмосковный поселок Рублевка, где живут богатые и влиятельные политики и чиновники страны.
Отец Андрея Клиновского Тимофей недалеко от Москвы в свое время добрался до земли бывшего колхоза и развил там село частных домов, теперь известное как Рублевка.
В похожих на замки частных домах живут руководители госпредприятий, генералы и даже бывший президент России Дмитрий Медведев.
К 2021 году, когда Клиновскому продали землю в Юрмале, VNĪ уже ввела требования по отмыванию денег, так называемые AML. О происхождении денег владельца Рублевки вопросов не возникло.
Член правления ГАО Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна: Все потенциальные покупатели, прежде чем мы заключим договор купли, получаем деньги, проверяются как по санкционному списку, так и на соответствие закону о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
NP: В какой момент вы начали эти проверки AML?
АВ: Изначально санкционный список - он был еще до этого, в 2019 году, AML - до 2020 года, потому что там были дискуссии о том, нужно ли проводить его вдвойне, учитывая, что мы с наличными не работаем, что деньги поступают в любом случае через латвийские банки. И понятно, когда в латвийских банках эта процедура здесь на очень высоком уровне, но в любом случае пришли к тому, что проконсультировались и со Службой госдоходов, и с Минфином о том, что мы все-таки должны это сделать, и тогда мы это делаем. И при продаже нет, а при сдаче в аренду было, что мы также проинформировали Службу финансовой разведки о том, что есть какая-то информация, которая кажется нам подозрительной.
За последние десять лет VNĪ продало около 30 объектов недвижимости в Юрмале. Почти каждый третий объект достался иностранцам.
Так, например, усадьбу Майори в прошлом году приобрел Мухаметгулий Гатиев, фундамент кафе на пляже купил Виталий Мельнич, а бывший пансионат для пожилых людей в Каугури - Гафур Яфаров.
NP: В целом, у Юрмальской думы есть проблемы с тем, что у государства по-прежнему много имущества в Юрмале, которое не обслуживается, где собственником как раз является та или иная государственная структура. Вы не обнаружили такой проблемы?
Исполнительный директор Юрмальской думы Эдгар Стобов: Честно говоря, да, проблема существует, и она не только связана с государственной собственностью Латвии, или недвижимостью. Есть и имущество, которое принадлежит, например, там посольству Польши, которое не приведено в порядок. Что самоуправление делает - самоуправление не применяет налоговые скидки, и таким образом мы можем стимулировать собственников привести имущество в порядок, поскольку не секрет, что в Юрмале очень высокий налог на недвижимость.
Имущество, проданное на аукционах, в основном запущено, в его реконструкцию должны быть вложены большие средства. Поэтому обещанные суммы, несмотря на цены сделок в курортном городе, невелики. За десять лет от продажи 30 объектов недвижимости государство получило неполные 4 млн евро.
"Не то чтобы портфель государственной недвижимости постоянный и неизменный. Государству причитается имущество, которое никому не принадлежит. И зачастую это имущество также находится не в очень хорошем состоянии", - рассказала руководитель отдела политики закупок Министерства финансов и политики управления государственной недвижимостью Инга Берзиня.
Одна из крупнейших сделок в прошлом году с принадлежащим государству имуществом в Юрмале произошла с землей на ул. Викингу. Она тоже попала в руки россиянина, правда, уже после аукциона.
Эксклюзивный земельный участок на берегу Лиелупе в 1997 году был арендован у Министерства финансов руководителем Агентства приватизации того времени Янисом Наглисом. Он построил там дом. На территории без согласования оборудовали бассейн и теннисную площадку и сдавали имущество в аренду отдыхающим. В год за аренду платили чуть больше 2000 евро. Пять лет назад VNĪ потребовало от Генпрокуратуры оценить законность договора и застройки. Был получен ответ, что давно наступил срок давности.
VNĪ пришло к выводу, что сносить самовольно построенное было бы слишком дорого, судиться за выселение арендатора - слишком долго. Из-за этого год назад земля была выставлена на торги. Имущество сопровождалось договором аренды с Наглисом о доме, что снизило стоимость земли. На втором аукционе землю за 219 тысяч евро купил Янис Наглис-младший. Через несколько месяцев он все продал гражданину России и Венгрии Александру Романову.
NP: Вы видите, что есть какие-то особые проблемы с владельцами такого рода?
Исполнительный директор Юрмальской думы Эдгар Стобов: Сейчас в интересах самоуправления, конечно, что уплачивается налог на недвижимость. Эти объекты недвижимости, принадлежат иностранцам, в том числе гражданам России, муниципалитет не может жаловаться на то, что они не платят.
Nekā personīga уже сообщал, что Госконтроль упрекает в отсутствии единой политики действий с принадлежащей государству собственностью. Уже 5 лет Кабинет министров не рассматривал доклад о сложившейся ситуации. Поэтому ничего для дела сделано не было.
"Один из них - это план дальнейшей централизации, пересмотра недвижимости. Это, безусловно, и есть то главное, что определяет дальнейшее продвижение этой недвижимости - или централизация, или все министерства передают имущество Минфину, или все-таки остается какой-то отраслевой принцип", - заявила Берзиня.
Минфин потребует обязать все учреждения пересмотреть свои портфели недвижимости, избавиться от ненужного путем продажи или передачи другим учреждениям.
Государственная недвижимость не раскрывает гражданства покупателей объектов, ссылаясь на то, что это персональные данные. В большинстве случаев об этом нет сведений и в записях земельной книги. Регистр предприятий тоже больше не указывает в базе данных государственную принадлежность должностных лиц предприятий, что затрудняет работу и учреждениям, и СМИ, и любому члену общества, желающему выяснить простые факты.
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