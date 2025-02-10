Норвежская авиакомпания расширяется в Латвии и планирует рейсы из Риги в Нью-Йорк

В понедельник, 10 февраля, во время встречи с министром экономики Виктором Валайнисом и директором Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иевой Ягере, основатель и исполнительный директор Norse Atlantic Airways Бьорн Торе Ларсен заявил о планах по расширению предприятия в Латвии, в том числе о долгосрочной цели - начать трансатлантические перелеты из Риги в США.

Представители авиакомпании отмечают, что рейс Рига - Нью-Йорк является частью долгосрочной стратегии авиакомпании. Однако для того, чтобы она была реализована, необходимо выполнить несколько предварительных условий. Одним из таких условий является надежное сотрудничество с партнерами в Латвии и странах Балтии.

При этом представители авиакомпании сообщили, что Norse Atlantic Airways создала в Латвии центр управления операциями. Центр управления операциями обеспечит планирование полетов, разработку графиков экипажа и онлайн-коммуникацию с пилотами, диспетчерами и другими служебными командами для управления изменениями и безопасного и эффективного выполнения операций.

Norse Atlantic Airways планирует создать в международном бизнес-центре Латвии 80 новых рабочих мест.

Валайнис подчеркивает, что создание центра управления Norse Atlantic Airways подтвердит важность Латвии как регионального авиационного центра и высокий потенциал роста. "Наша цель - сделать и следующий шаг, распространив маршрутную сеть аэропорта до более отдаленных пунктов назначения. Полеты между Латвией и США станут важным фактором в укреплении двусторонних экономических отношений Латвии с США", - отметил министр.

Ларсен, в свою очередь, акцентирует внимание на том, что преимущество Латвии - высококвалифицированные и талантливые профессионалы, которые присоединились к команде авиакомпании.

Norse Atlantic Airways специализируется на бюджетных дальнемагистральных полетах между Европой и США, а также предлагает услуги чартерных рейсов.

Авиакомпания была основана в марте 2021 года, ее исполнительным директором и основным акционером является Ларсен. Флот авиакомпании состоит из 15 самолетов Boeing 787 Dreamliner, обслуживающих такие направления, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Майами, Орландо, Бангкок, Кейптаун, Осло, Афины, Лондон, Берлин, Рим и Париж.

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