Работа мечты или выгорание? Новый вызов для бизнеса
В одном из популярных тестов есть вопрос: «Как вы думаете, у современной молодёжи больше возможностей, чем у прошлого поколения?» Ответ на него касается не столько социального или экономического анализа, сколько отражает наше душевное состояние. Ведь оно определяется не только текущими реалиями, но и нашими ожиданиями от будущего.
Настоящий успех прост. Оценить его способны только мы сами. Он строится на двух критериях:
- Достигаем ли мы свои (именно свои) цели.
- Повышается ли наш потенциал выживания.
Если цели, к которым мы стремимся, снижают этот потенциал, успех будет кратковременным, а последствия — плачевными. Это касается как отдельного человека, так и его семьи, бизнеса или даже целой страны.
Прямо у нас на глазах происходят значительные изменения в сфере труда, и страны Балтии — не исключение.
С одной стороны, современные технологии и гибкие графики позволяют нам работать меньше, чем раньше. Политики и профсоюзы активно призывают к сокращению рабочего времени — и, конечно, это находит отклик. Например, в Германии почти половина работников заявляют, что хотят уменьшить количество рабочих часов ради лучшего баланса между работой и личной жизнью.
Но в чём заключается этот баланс? У каждого он свой, и никакие универсальные решения не могут подойти всем.
С другой стороны, новые реалии привели к проблеме неудовлетворённости работой и профессионального выгорания.
Раньше работа была жёстко привязана к полученному образованию, но сейчас эта связь размывается. Человек может выбрать профессию по душе, однако СМИ всё чаще сообщают, что неудовлетворённость работой только растёт.
Согласно исследованиям, миллениалы и более молодое поколение чаще меняют работу и предъявляют всё более высокие требования к работодателям. Это заставляет компании пересматривать подход к найму и управлению персоналом.
Однако профессиональное выгорание становится новой нормой. Это объясняют постоянной нагрузкой, стрессом и ощущением нестабильности. Но разве этого не было раньше? Так что же на самом деле негативно влияет на продуктивность и здоровье?
Важно понимать: речь не идёт о тяжёлых или вредных условиях труда и не о шестидневной рабочей неделе. За этим строго следят многочисленные государственные органы. Одна из главных причин стресса — неуверенность в завтрашнем дне, которая возникает из-за разрыва между образованием и реальной профессиональной деятельностью. Растёт дилетантизм, вызывающий неуверенность и беспокойство.
В Латвии наблюдается та же тенденция: работа всё чаще не связана с полученным образованием.
В 2021 году 41,9% безработных прекратили работу из-за сокращения персонала или ликвидации предприятия. Это говорит о нестабильности рынка труда и необходимости переквалификации.
Конкуренция по-прежнему остаётся высокой. В Латвии за первое полугодие было зарегистрировано 4675 новых предприятий — это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти изменения — серьёзный вызов для предпринимателей. Бизнесу приходится учитывать данные факторы, создавая условия, которые повышают удовлетворённость сотрудников, не превращая компанию в зону комфорта для бездельников.
L. Ron Hubbard писал: «Наука управления должна давать возможность для оптимального выполнения работы и создавать оптимальные условия для жизни группы в целом и для её членов».
Мы постепенно отходим от потребительской философии «купил, поносил, выбросил» и говорим об ответственном потреблении. Отношения «владелец — работник» входят в новую фазу осознанных и ответственных взаимоотношений.
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