Работа мечты или выгорание? Новый вызов для бизнеса

Но в чём заключается этот баланс? У каждого он свой, и никакие универсальные решения не могут подойти всем.

С другой стороны, новые реалии привели к проблеме неудовлетворённости работой и профессионального выгорания.

Раньше работа была жёстко привязана к полученному образованию, но сейчас эта связь размывается. Человек может выбрать профессию по душе, однако СМИ всё чаще сообщают, что неудовлетворённость работой только растёт.

Согласно исследованиям, миллениалы и более молодое поколение чаще меняют работу и предъявляют всё более высокие требования к работодателям. Это заставляет компании пересматривать подход к найму и управлению персоналом.

Однако профессиональное выгорание становится новой нормой. Это объясняют постоянной нагрузкой, стрессом и ощущением нестабильности. Но разве этого не было раньше? Так что же на самом деле негативно влияет на продуктивность и здоровье?

Важно понимать: речь не идёт о тяжёлых или вредных условиях труда и не о шестидневной рабочей неделе. За этим строго следят многочисленные государственные органы. Одна из главных причин стресса — неуверенность в завтрашнем дне, которая возникает из-за разрыва между образованием и реальной профессиональной деятельностью. Растёт дилетантизм, вызывающий неуверенность и беспокойство.

В Латвии наблюдается та же тенденция: работа всё чаще не связана с полученным образованием.