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Из-за плохого запаха приостановлена работа завода рыбной муки

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Из-за плохого запаха приостановлена работы работа завода по переработке рыбной муки
Из-за плохого запаха приостановлена работы работа завода по переработке рыбной муки Фото: VVD

Государственная служба окружающей среды (VVD) приостановила деятельность завода по производству рыбной муки и масла SIA Reneta в Салдусском крае, из-за длительного несоблюдения экологических требований, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных связей VVD Айя Ялинска.

VVD подчеркивает, что деятельность предприятия вызывала сильные неприятные запахи, которые на протяжении долгого времени нарушали привычный уклад жизни местных жителей.

Директор Юго-западного регионального управления VVD Хардийс Вербелис пояснил, что в течение нескольких лет поступали жалобы на неприятные запахи, возникающие в результате деятельности предприятия.

VVD неоднократно проводила проверки и выдавала предписания с указанием необходимых мер и сроков, в течение которых нарушения должны были быть устранены.

SIA Reneta была предоставлена возможность провести улучшения, и компания получала неоднократные указания, однако проблемы с запахами продолжались, а предпринятые меры оказались неэффективными, отметил Вербелис.

2 мая 2023 года VVD предупредила предприятие о возможной приостановке деятельности, однако Reneta не устранила выявленные нарушения и несоответствия в указанный срок - до 4 февраля 2024 года.

В настоящее время компании запрещено вести любую деятельность, связанную с источниками выбросов запахов. Доступ к технологическим устройствам и помещениям, ведущим к запуску оборудования, ограничен, чтобы обеспечить выполнение решения о приостановке работы.

VVD уточняет, что оборудование сможет возобновить работу только после полного устранения всех нарушений и получения положительного заключения от ведомства.

Фактическая приостановка работы оборудования будет осуществляться в течение 30 дней с момента уведомления о решении, включая вывоз отходов и остановку производственного процесса.

С 2020 года VVD выдало Reneta пять предписаний с перечнем необходимых мер для приведения производства в соответствие с экологическими требованиями. Также было вынесено одно предупреждение о принудительном исполнении условий разрешения и одно предупреждение о приостановке деятельности предприятия.

Количество жалоб от местных жителей увеличивалось с каждым годом, однако подтвержденных случаев нарушений было немного.

VVD напоминает, что при ведении загрязняющей деятельности необходимо принимать меры для предотвращения загрязнения, в том числе запахов, или минимизировать их выбросы, а также соблюдать экологические нормы качества окружающей среды.

VVD выдало компании Reneta разрешение на деятельность категории B, касающееся производства рыбной муки и рыбьего жира на заводе, расположенном в Салдусской волости, Салдусского края.

Согласно данным портала Firmas.lv, в 2023 году оборот Reneta составил 20,58 млн евро, что на 2% меньше, чем годом ранее, а прибыль составила 2,23 млн евро. Финансовая информация за 2024 год пока недоступна.

Компания Reneta зарегистрирована в 2000 году, ее уставный капитал составляет 1,216 млн евро. Предприятие принадлежит зарегистрированной в Литве компании Cross Financing Company.

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