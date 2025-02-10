Государственная служба окружающей среды (VVD) приостановила деятельность завода по производству рыбной муки и масла SIA Reneta в Салдусском крае, из-за длительного несоблюдения экологических требований, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных связей VVD Айя Ялинска.
Из-за плохого запаха приостановлена работа завода рыбной муки
VVD подчеркивает, что деятельность предприятия вызывала сильные неприятные запахи, которые на протяжении долгого времени нарушали привычный уклад жизни местных жителей.
Директор Юго-западного регионального управления VVD Хардийс Вербелис пояснил, что в течение нескольких лет поступали жалобы на неприятные запахи, возникающие в результате деятельности предприятия.
VVD неоднократно проводила проверки и выдавала предписания с указанием необходимых мер и сроков, в течение которых нарушения должны были быть устранены.
SIA Reneta была предоставлена возможность провести улучшения, и компания получала неоднократные указания, однако проблемы с запахами продолжались, а предпринятые меры оказались неэффективными, отметил Вербелис.
2 мая 2023 года VVD предупредила предприятие о возможной приостановке деятельности, однако Reneta не устранила выявленные нарушения и несоответствия в указанный срок - до 4 февраля 2024 года.
В настоящее время компании запрещено вести любую деятельность, связанную с источниками выбросов запахов. Доступ к технологическим устройствам и помещениям, ведущим к запуску оборудования, ограничен, чтобы обеспечить выполнение решения о приостановке работы.
VVD уточняет, что оборудование сможет возобновить работу только после полного устранения всех нарушений и получения положительного заключения от ведомства.
Фактическая приостановка работы оборудования будет осуществляться в течение 30 дней с момента уведомления о решении, включая вывоз отходов и остановку производственного процесса.
С 2020 года VVD выдало Reneta пять предписаний с перечнем необходимых мер для приведения производства в соответствие с экологическими требованиями. Также было вынесено одно предупреждение о принудительном исполнении условий разрешения и одно предупреждение о приостановке деятельности предприятия.
Количество жалоб от местных жителей увеличивалось с каждым годом, однако подтвержденных случаев нарушений было немного.
VVD напоминает, что при ведении загрязняющей деятельности необходимо принимать меры для предотвращения загрязнения, в том числе запахов, или минимизировать их выбросы, а также соблюдать экологические нормы качества окружающей среды.
VVD выдало компании Reneta разрешение на деятельность категории B, касающееся производства рыбной муки и рыбьего жира на заводе, расположенном в Салдусской волости, Салдусского края.
Согласно данным портала Firmas.lv, в 2023 году оборот Reneta составил 20,58 млн евро, что на 2% меньше, чем годом ранее, а прибыль составила 2,23 млн евро. Финансовая информация за 2024 год пока недоступна.
Компания Reneta зарегистрирована в 2000 году, ее уставный капитал составляет 1,216 млн евро. Предприятие принадлежит зарегистрированной в Литве компании Cross Financing Company.
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