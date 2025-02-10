Из-за плохого запаха приостановлена работа завода рыбной муки

Фактическая приостановка работы оборудования будет осуществляться в течение 30 дней с момента уведомления о решении, включая вывоз отходов и остановку производственного процесса.

С 2020 года VVD выдало Reneta пять предписаний с перечнем необходимых мер для приведения производства в соответствие с экологическими требованиями. Также было вынесено одно предупреждение о принудительном исполнении условий разрешения и одно предупреждение о приостановке деятельности предприятия.

Количество жалоб от местных жителей увеличивалось с каждым годом, однако подтвержденных случаев нарушений было немного.

VVD напоминает, что при ведении загрязняющей деятельности необходимо принимать меры для предотвращения загрязнения, в том числе запахов, или минимизировать их выбросы, а также соблюдать экологические нормы качества окружающей среды.

VVD выдало компании Reneta разрешение на деятельность категории B, касающееся производства рыбной муки и рыбьего жира на заводе, расположенном в Салдусской волости, Салдусского края.

Согласно данным портала Firmas.lv, в 2023 году оборот Reneta составил 20,58 млн евро, что на 2% меньше, чем годом ранее, а прибыль составила 2,23 млн евро. Финансовая информация за 2024 год пока недоступна.

Компания Reneta зарегистрирована в 2000 году, ее уставный капитал составляет 1,216 млн евро. Предприятие принадлежит зарегистрированной в Литве компании Cross Financing Company.

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