Счастливчик в Латвии выиграл крупный приз - дом и почти 300 000 евро

Выигрыш состоит из денежной суммы в размере 298 892,49 евро и дома в скандинавском стиле стоимостью 327 314,85 евро.

Представители Latvijas Loto отмечают, что это крупнейший в истории Латвии выигрыш, который когда-либо получал житель страны по билету SuperBingo, а также пятый по величине выигрыш за всю историю Latvijas Loto.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Latvijas Loto заработала 92,145 миллиона евро оборота, что на 16,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 4,1% и составила 13,792 миллиона евро.

Компания Latvijas Loto была зарегистрирована в июле 1992 года, а ее уставный капитал составляет 1,4 миллиона евро. Latvijas Loto полностью принадлежит государству и является единственной компанией, имеющей право проводить государственные лотереи и розыгрыши.

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