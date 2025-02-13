Фото "Люди буквально подсаживаются": как и почему восточная кухня покоряет Ригу

Для многих рижан одной из точек притяжения Центрального рынка стал магазин халяльного мяса, где среди покупателей можно встретить как мусульман, так и других местных жителей, которые считают, что такое мясо качественнее.

"Смотрите, вот идентификационный номер этого барана - он родился в Латвии. А на маркировке обязательно указано, что это халяльное мясо", - объясняет один из работников заведения. Он также отметил, что сегодня в Латвии есть всего две бойни, где животных забивают в соответствии с исламскими традициями.

"У Латвии нет какого-то особого пути - он такой же, как и у всей Европы, - уверен владелец заведения Austrumu virtuve. - Я два года жил в Германии и за это время видел, как туда приехало множество мусульман. Естественно, основа их питания - халяльная еда.