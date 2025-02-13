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Фото "Люди буквально подсаживаются": как и почему восточная кухня покоряет Ригу

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На работу и учебу в Ригу приезжает все больше людей из мусульманских стран. Вместе с этим растет число заведений, где можно купить восточные продукты - от халяльного мяса до кебабов и ароматного узбекского плова. TVNET+ посетил несколько таких мест, чтобы разобраться, в чем феномен бума восточной кухни в столице и смогут ли такие заведения потеснить рестораны с более привычной кухней.

Для многих рижан одной из точек притяжения Центрального рынка стал магазин халяльного мяса, где среди покупателей можно встретить как мусульман, так и других местных жителей, которые считают, что такое мясо качественнее.

"Смотрите, вот идентификационный номер этого барана - он родился в Латвии. А на маркировке обязательно указано, что это халяльное мясо", - объясняет один из работников заведения. Он также отметил, что сегодня в Латвии есть всего две бойни, где животных забивают в соответствии с исламскими традициями.

"У Латвии нет какого-то особого пути - он такой же, как и у всей Европы, - уверен владелец заведения Austrumu virtuve. - Я два года жил в Германии и за это время видел, как туда приехало множество мусульман. Естественно, основа их питания - халяльная еда.

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