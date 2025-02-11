Стоимость импортированных из России и Беларуси товаров уменьшилась почти на треть

В то же время Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 1,171 млрд евро, что на 10,1% или 131,638 млн евро меньше, чем в 2023 году.

Из России в прошлом году было импортировано товаров на 395,635 млн евро, что на 34,8% или 211,04 млн евро меньше 2023 года, а из Беларуси - на 149,047 млн евро, что на 14% или 24,19 млн евро меньше.

Экспорт Латвии в Россию в прошлом году составил 1,028 млрд евро, что на 9,1% или 102,737 млн евро меньше 2023 года, а в Беларусь - 142,491 млн евро, что на 16,9% или 28,901 млн евро меньше.

Импорт из России и Беларуси в 2024 году составил 2,5% общего объема импорта Латвии (в 2023 году - 3,3%), а экспорт в Россию и Беларусь - 6,3% общего объема экспорта (в 2023 году - 6,8%).

Как сообщалось, в прошлом году Латвия экспортировала товаров на 18,681 млрд евро, что на 1,9% или 365,5 млн евро меньше 2023 года, а импортировала - на 21,681 млрд евро, что на 7,4% или 1,725 млрд евро меньше.

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