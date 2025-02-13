Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила свой 50-й самолет Airbus A220-300 с особой окраской в четверг, 13 февраля, сообщают представители airBaltic.
Фото ⟩ airBaltic получила 50-й самолет Airbus A220-300. Он имеет особую окраску
Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что восемь лет назад airBaltic стала первой авиакомпанией, работающей на самолетах Airbus A220-300.
"Получение 50-го самолета airBaltic знаменует собой завершение нашего первоначального заказа, и мы находимся на полпути к достижению цели airBaltic - получить 100 однопроходных самолетов Airbus A220-300 к 2030 году и удвоить размер нашего флота", - добавил Гаусс.
В свою очередь министр транспорта Каспар Бришкенс отметил, что с расширением airBaltic аэропорт "Рига" продолжает развиваться как важный транспортный узел, что еще раз демонстрирует приверженность Латвии обеспечению инноваций, рабочих мест и устойчивого роста в авиационной отрасли.
Этот 50-й самолет отражает художественное видение латвийского флага и включает в себя элементы цветов, символизирующие все страны Балтии - Латвию, Эстонию и Литву, отмечает компания.
Ранее компания пояснила, что специальная расцветка включает в себя художественное изображение девушки с длинными струящимися волосами, летящей сквозь облака, с цветочной короной на голове. В дизайне отображен флаг Латвии, а также несколько других элементов, вдохновленных культурным наследием и природой Балтийского региона - божья коровка, ласточка и аист.
В прошлом году airBaltic объявила конкурс дизайна, предложив заинтересованным лицам принять участие в создании дизайна для 50-го самолета Airbus A220-300. В общей сложности было получено 840 заявок, из которых был выбран 21 дизайн, сообщает авиакомпания.
airBaltic приобрела три самых популярных дизайна, которые отражают культурное наследие страны или Балтийского региона в целом. Самый популярный дизайн получил более 30% голосов.
Ранее Гаусс рассказал в интервью агентству LETA, что к концу 2025 года в парке airBaltic будет 55 самолетов, в 2026 году - 66, а в 2027 году - 77.
Напомним, авиакомпания заказала в общей сложности 50 самолетов Airbus A220-300 и объявила о заключении контракта еще на 30 самолетов этого типа, сохранив за собой право приобрести еще 20 самолетов этого типа.
Первый самолет этого типа был поставлен авиакомпании в конце 2016 года. С мая 2020 года airBaltic выполняет все свои рейсы исключительно на самолетах Airbus A220-300.
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