Фото airBaltic получила 50-й самолет Airbus A220-300. Он имеет особую окраску

В прошлом году airBaltic объявила конкурс дизайна, предложив заинтересованным лицам принять участие в создании дизайна для 50-го самолета Airbus A220-300. В общей сложности было получено 840 заявок, из которых был выбран 21 дизайн, сообщает авиакомпания.

airBaltic приобрела три самых популярных дизайна, которые отражают культурное наследие страны или Балтийского региона в целом. Самый популярный дизайн получил более 30% голосов.

Ранее Гаусс рассказал в интервью агентству LETA, что к концу 2025 года в парке airBaltic будет 55 самолетов, в 2026 году - 66, а в 2027 году - 77.

Напомним, авиакомпания заказала в общей сложности 50 самолетов Airbus A220-300 и объявила о заключении контракта еще на 30 самолетов этого типа, сохранив за собой право приобрести еще 20 самолетов этого типа.

Первый самолет этого типа был поставлен авиакомпании в конце 2016 года. С мая 2020 года airBaltic выполняет все свои рейсы исключительно на самолетах Airbus A220-300.

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