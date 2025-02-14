Правление airBaltic на 40% снизило себе зарплаты

Как сообщил госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков, с назначением нового временного совета с понедельника, 10 февраля, должностей в совете лишились прежний председатель Клавс Васкс и члены совета Андрис Лиепиньш и Каспарс Озолиньш.

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Жидков сообщил, что временный совет может действовать до одного года, кроме того, в совете гарантировано место и для стратегического инвестора Lufthansa Group, поэтому в ближайшие месяцы его состав может измениться.

Министр сообщения Каспар Бришкенс отметил, что во временный совет вошли выдающиеся профессионалы с большим опытом работы в авиации и финансовом секторе. "Цель Минсообщения как крупнейшего акционера airBaltic - продолжать новый этап развития национальной авиакомпании в рамках подготовки к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO)", - добавил министр.

Мартынов отметил, что с большим чувством ответственность принял решение войти в состав совета airBaltic и считает, что стратегическими приоритетами компании являются успешное IPO и завершение сделки с Lufthansa Group. Главные задачи совета - продолжать улучшение корпоративного управления, усилить систему управления рисками, достичь финансовых целей и контролировать расходы, добавил Мартынов.

Со своей стороны Мидланд отметил, что для успешного IPO необходимы стабильная и сильная финансовая платформа, прибыльная и гибкая деятельность, а также обеспечение высочайшего уровня безопасности полетов, удовлетворение потребностей клиентов и пунктуальность.

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