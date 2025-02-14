Правление латвийской национальной авиакомпании airBaltic добровольно согласилось временно отказаться от фиксированных зарплат, сократив их на 40%, до успешного проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщили агентству LETA представители airBaltic.
Правление airBaltic на 40% снизило себе зарплаты
В правление airBaltic входят исполнительный директор Мартин Гаусс, председатель правления, финансовый директор Витолдс Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.
Согласно декларациям должностных лиц, в 2023 году Гаусс заработал 828 942 евро, Яковлев - 339 310 евро, а Цалитис - 314 204 евро.
Авиакомпания отмечает, что IPO является одним из стратегических приоритетов airBaltic, который укрепит финансовую устойчивость компании и обеспечит дальнейший рост, а добровольное снижение заработной платы отражает веру правления в долгосрочную ценность airBaltic.
По словам председателя совета airBaltic Андрея Мартынова, это решение четко демонстрирует уверенность правления в будущем авиакомпании и его приверженность успешному IPO.
Напомним, на этой неделе председателем временного совета авиакомпании airBaltic назначен председатель правления компании по управлению активами INVL Asset Management Андрей Мартынов, а членом временного совета - член правления шведского оператора аэропортов Swedavia Ларс Мидланд, информирует Министерство сообщения.
Место в совете сохранил также миноритарный акционер - датский бизнесмен Ларс Туссен.
В компетенцию Мартынова, который имеет 27-летний опыт работы в области управления финансами и инвестициями, будут входить вопросы финансового управления, стратегии инвестиций и привлечения капитала. В свою очередь, Мидланд в совете авиакомпании будет отвечать за операционное руководство и стратегическое планирование. Мидланд имеет большой опыт работы на руководящих должностях в авиационной отрасли, а в настоящее время является членом совета компании Swedavia, которая управляет десятью крупнейшими аэропортами Швеции.
Как сообщил госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков, с назначением нового временного совета с понедельника, 10 февраля, должностей в совете лишились прежний председатель Клавс Васкс и члены совета Андрис Лиепиньш и Каспарс Озолиньш.
Жидков сообщил, что временный совет может действовать до одного года, кроме того, в совете гарантировано место и для стратегического инвестора Lufthansa Group, поэтому в ближайшие месяцы его состав может измениться.
Министр сообщения Каспар Бришкенс отметил, что во временный совет вошли выдающиеся профессионалы с большим опытом работы в авиации и финансовом секторе. "Цель Минсообщения как крупнейшего акционера airBaltic - продолжать новый этап развития национальной авиакомпании в рамках подготовки к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO)", - добавил министр.
Мартынов отметил, что с большим чувством ответственность принял решение войти в состав совета airBaltic и считает, что стратегическими приоритетами компании являются успешное IPO и завершение сделки с Lufthansa Group. Главные задачи совета - продолжать улучшение корпоративного управления, усилить систему управления рисками, достичь финансовых целей и контролировать расходы, добавил Мартынов.
Со своей стороны Мидланд отметил, что для успешного IPO необходимы стабильная и сильная финансовая платформа, прибыльная и гибкая деятельность, а также обеспечение высочайшего уровня безопасности полетов, удовлетворение потребностей клиентов и пунктуальность.
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