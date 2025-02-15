На форуме "Качество жилой среды и доступность жилья" эксперты обсудили, как сделать жилье доступнее. В программе "Домская площадь" свой взгляд на проблему представил глава Latio Эдгар Шинс, сообщает портал LSM+.
Специалист по недвижимости о ценах на жилье в Латвии
Эдгар Шинс отмечает, что стоимость нового жилья в Латвии значительно выросла, во многом из-за удорожания строительства - сейчас себестоимость возведения жилья достигает 1,7 тысячи евро за м².
"Купить добротную новую квартиру с парковочным местом в центре Риги за 3-4 тысяч евро за кв.м - это считается большой удачей. На окраинах можно подобрать что-то приличное за 2-2,5 тысячи", - отметил эксперт.
В такой ситуации молодые семьи вынуждены искать варианты на вторичном рынке, поскольку новостройки для большинства остаются недоступными.
В результате 70% сделок с недвижимостью приходится на серийное жилье.
Он также отметил еще одну проблему - в регионах Латвии жилье в кредит обходится гораздо дороже, чем в Риге. В провинции ставка кредита может достигать 20%.
Еще одна тенденция последнего времени - набирает популярность покупка недвижимости за границей, особенно в Испании и Португалии.
Эксперт замечает, что цены на жилье в центре Риги сопоставимы с недвижимостью на испанском побережье, но такие покупки по карману лишь немногим латвийцам.
"Средняя сделка по недвижимости в Латвии составляет 32 тысяч евро. У нас очень большое расслоение общества, и этот процесс только усугубляется", - говорит Шинс.
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