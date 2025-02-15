Нужно ли платить налог с доходов от YouTube и TikTok? Отвечает VID

"Доходы, которые человек получает в сети, оцениваются как доходы от хозяйственной деятельности. К доходам от хозяйственной деятельности применяется и подоходный налог с населения, и взносы социального страхования или налог с микропредприятий, если выбран такой налоговый режим", - пояснили LSM+ в Службе государственных доходов (VID).

Регистрация хозяйственной деятельности проходит только в VID - создавать предприятие или регистрироваться в Регистре предприятий не требуется.

Когда нужно регистрировать хозяйственную деятельность?

Если сделки проводятся не менее трех раз в год или пяти раз за три года;

Если доход от деятельности превышает 14 229 евро;

Если работа ведется постоянно и ее цель - получение прибыли;

Что не считается хозяйственной деятельностью?

Некоторые виды доходов не требуют регистрации. К ним относятся:

Продажа недвижимости, а также леса под вырубку и полученной древесины, если расходы на это не учитываются как затраты хозяйственной деятельности;

Продажа металлолома, если продавец не является индивидуальным коммерсантом с лицензией на скупку металла (в таком случае налог платит покупатель).

Также регистрация не обязательна, доход от деятельности не превышает 3 000 евро в год.

Но это правило действует только в определенных случаях, например продажа собранных грибов, ягод, ведение своего подсобного хозяйства или продажа виноградных улиток.

Независимо от того, есть ли у человека основное место работы, при систематическом заработке он обязан зарегистрировать хозяйственную деятельность и платить налоги, отметили в VID.

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