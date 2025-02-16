Главное за 16 февраля Средний житель станет беднее на 400 евро, снегопад не утихнет и годовщина убийства Навального

Представьте, что вы в незнакомом городе, без знакомых и с ограниченным бюджетом. Вы нажимаете кнопку в приложении и получаете сообщение: "Привет! Я могу тебя приютить!" Спустя несколько часов вы сидите на уютной кухне, пробуете местные блюда, пока человек напротив рассказывает о своем городе то, чего не найти в путеводителях. Это не гостиница и не аренда квартиры - это каучсерфинг. TVNET+ исследует, популярен ли этот способ путешествий в Латвии и действительно ли латвийцы, которых часто описывают как сдержанных и замкнутых, готовы открывать свои дома для путешественников.

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Ну вот, долго ждать не пришлось - новый-старый президент США Трамп начал "переговоры о мире" в Украине. США всегда подчеркивали, что никогда не договариваются с террористами, но теперь их президент все же готов пойти на соглашение с одним из них и фактически в одиночку решить судьбу Украины. А диктатор Путин даже приглашен с визитом в Вашингтон. Прекрасно.

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Долгое время казалось, что порнография предназначена только для мужчин. Откровенно, зачастую брутально и, конечно, все как на ладони! Но за последнее десятилетие эта индустрия расширилась, и теперь ее тематическое наполнение заточено и под женские фантазии. Так что же непристойное в постели нравится женщинам?

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