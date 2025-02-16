"Тарифные войны", по словам экспертов, могут сделать среднестатистического латвийца на 400 евро беднее. В Риге на фоне снегопадов сохраняется желтое предупреждение, а минувшей ночью человек провалился под лед Городского канала. Тем временем в Юрмале осужден серийный вор, который несколькими набегами вынес из магазинов товаров более чем на 600 евро. На международной арене Мюнхенская конференция по безопасности раскрыла детали плана Трампа по Украине, но Киев с ним не согласен. Власти РФ, как сообщает WSJ, создали новую спецслужбу для убийств и диверсий на Западе, а политолог Марк Галеотти предупреждает о панике в Европе. Читайте обо всем этом в подборке RUS TVNET - коротко о главном за воскресенье, 16 февраля.
Главное за 16 февраля ⟩ Средний житель станет беднее на 400 евро, снегопад не утихнет и годовщина убийства Навального
Новости Латвии:
"Тарифные войны" абсолютно невыгодны для мировой экономики, комментирует Кристап Клаусс, вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности в подкасте Piķis un ģēvelis! на портале tv3.lv.
Рижский районный суд в Юрмале 9 января этого года за серию дерзких преступлений осудил мужчину. Уголовное дело было заведено после нескольких краж подряд, так как обвиняемый в конце 2022 года в течение пяти дней подряд, не оплачивая, выносил из супермаркетов продукты питания, хозтовары и одежду, нанеся ущерб в размере более 600 евро.
В Риге снегопад продолжится до второй половины дня, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, который распространил желтое предупреждение.
В воскресенье, 16 февраля, в центре Риги люди почтили годовщину смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального, сообщает портал TVNET.
В ближайшие сутки во многих регионах Латвии продолжатся снегопады, и за ночь снежный покров увеличится на 5-8 сантиметров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Экспресс-итоги Мюнхенской конференции по безопасности подвел в интервью DW британский политолог Марк Галеотти. Что стало понятно о плане Трампа по Украине и есть ли у Путина стратегия на переговорах?
Мюнхен стал первым местом, где США начали обсуждать с Украиной и Европой план окончания войны России против Украины - и услышали ответ. Пока в общих чертах, но кое-что прояснилось. Репортаж DW.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил условия, при которых Москва сможет достичь соглашения о завершении войны против Украины.
Власти РФ создали на базе военной разведки спецслужбу для убийств и диверсий. Она стоит за покушением на главу Rheinmetall, возгоранием посылок DHL и пожаром на заводе Diehl в Берлине, пишет WSJ.
Нападение в австрийском городе Филлах, расположенном на юге страны в федеральной земле Каринтия, совершил исламист, связанный с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом в воскресенье, 16 февраля, заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.
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