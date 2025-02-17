На прошлой неделе в Латвии резко выросли цены на электроэнергию

В целом на минувшей неделе произведенная на станциях Latvenergo электроэнергия покрыла 30% общего потребления стран Балтии, эстонская в- 21%, а литовская - 25%.

В свою очередь, в торговых округах Скандинавии на рост цен главным образом повлияло сокращение на 22% выработки ветряных станций. При этом особенно резкое падение наблюдалось в середине недели, что стало причиной максимальной средней цены за день в четверг и пятницу, в результате чего увеличилась и средняя цена за неделю.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 10 148 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 11 156 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 6% и составило 619 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 5% выше, чем неделей ранее, - 153 ГВт/ч. В Эстонии и Литве потребление выросло на 7% до 191 ГВт/ч и 275 ГВт/ч соответственно.

Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 4%: всего было произведено 490 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 3% выше по сравнению с предыдущей неделей, составив 200 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка увеличилась на 32% - было произведено 133 ГВт/ч. В то же время в Литве производство электроэнергии сократилось на 12% - до 157 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 131%, в Эстонии - 70%, а в Литве - 57%. В странах Балтии было произведено 79% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

25 декабря прошлого года было обнаружено повреждение финско-эстонского межгосударственного соединения Estlink 2. Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы на этом соединении продлятся до 1 августа текущего года. Таким образом, из общей мощности, установленной финско-эстонскими межгосударственными соединениями - 1016 мегаватт (МВт), - доступны только 358 МВт (Estlink 1), что существенно ограничивает импорт электроэнергии из Скандинавии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!