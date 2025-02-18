В Латвии медленно растет уровень безработицы

По сравнению с январем 2024 года уровень безработицы в Латвии не изменился.

Среди женщин уровень безработицы в январе 2025 года по сравнению с декабрем вырос на 0,1 процентного пункта - до 5,7%, среди мужчин - на 0,3 процентного пункта - до 8,7%.

В январе в Латвии насчитывалось 66 700 безработных, что на 1800 человек больше, чем в декабре, и на 1100 человек меньше, чем в январе 2024 года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 1500 - до 40 300, а число безработных женщин - на 300 - до 26 400.

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, составил в январе 5,5%, увеличившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем. По сравнению с январем 2024 года уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта.

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