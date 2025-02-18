Расходы Латвии на оборону в следующем году планируется увеличить до 4% ВВП

"Все это требует ресурсов, поэтому принято это решение, что будет как минимум 4% от ВВП с последующим увеличением до 5%. Это согласуется с целями и планами потенциала НАТО", - подчеркнул министр.

Спрудс напомнил, что при закупках вооружений уже ранее были подписаны договоры и ожидаются поставки, однако надо осознавать, что Латвия живет на этапе угрозы и лучшее сдерживание - это основательная оборона.

Силиня отметила, что в течение следующих лет запланирован ряд поставок Национальным вооруженным силам (НВС), и напомнила, что Латвия уже укрепила свою воздушную оборону и в ближайшие годы планируется ее еще больше укрепить.

Премьер-министр рассказала, что вчерашняя встреча лидеров в Париже и ее общение с генсеком НАТО и премьер-министром Дании, представлявшей Латвию на этих переговорах, показали, что Европа едина, что ее расходы на оборону необходимо укреплять, а потому ведется поиск альтернатив, одна из которых - увеличить границы бюджетного дефицита, искать возможности, как еще Европейский инвестиционный банк может финансировать не только товары дуального значения, но и военные.

Силиня рассказала, что изыскиваются возможности использования денег, занятых в рамках существующих проектов из фонда сплочения Евросоюза, на общие европейские нужды для осуществления общих европейских закупок.

Наряду с этим Силиня отметила, что НВС придется вкладываться в развитие своего персонала, а при увеличении его численности необходимо и дополнительное оборудование.

Латвия до сих пор была дальновидной, увеличивая с 2014 года и расходы на оборону, и своевременно планируя нужды, подчеркнула премьер, добавив, что сейчас геополитическая ситуация не позволяет останавливаться на достигнутом: стране надо продолжать укреплять свой потенциал, и правительство готово искать возможности для этого.

"Это будет не один финансовый источник, нужно будет комплектовать различные источники финансирования, в том числе используя предложенные Европой решения", - сказала глава правительства.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет на 2025 год рассчитан в размере 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. Следовательно, чтобы бюджет обороны в этом году достиг 4%, он должен был быть примерно на 240 млн евро больше, а для достижения 5% потребовался бы оборонный бюджет в приблизительном размере 690 млн евро.

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